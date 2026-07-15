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Tragedie în Galați! Un bărbat de 45 de ani a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier

De: Andreea Stăncescu 15/07/2026 | 15:31
Tragedie în Galați! Un bărbat de 45 de ani a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier
Un bărbat de 45 de ani a murit la volanul mașinii
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Un bărbat de 45 de ani și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău la volan, la scurt timp după ce a aflat că fiica sa fusese implicată într-un accident rutier. Șocul emoțional i-ar fi provocat un infarct, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Incidentul s-a petrecut în localitatea Șendreni, din județul Galați. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, bărbatul conducea autoturismul în momentul în care a primit vestea despre accidentul în care fusese implicată fiica sa. La scurt timp, acesta a început să se simtă rău, însă a avut prezența de spirit să tragă mașina pe marginea drumului înainte de a-și pierde cunoștința.

Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe bărbat

Soția sa, aflată alături de el, a realizat gravitatea situației și a apelat imediat numărul unic de urgență 112, solicitând ajutor. La fața locului au ajuns în cel mai scurt timp echipaje medicale, care au început manevrele de resuscitare în încercarea de a-i salva viața.

Cadrele medicale au depus eforturi susținute pentru a-l readuce în stare de conștiență, însă organismul bărbatului nu a mai răspuns intervențiilor. În cele din urmă, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Din primele informații, bărbatul suferea de afecțiuni cardiace, iar vestea despre accidentul fiicei sale ar fi reprezentat un factor declanșator al infarctului. Tragedia a șocat comunitatea locală și scoate din nou în evidență impactul pe care un șoc emoțional puternic îl poate avea asupra persoanelor cu probleme de sănătate.

Autoritățile au demarat verificările necesare pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs incidentul, în timp ce familia încearcă să facă față unei pierderi devastatoare.

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