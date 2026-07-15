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Scandal la un colegiu din Hunedoara după o eroare pe diplomele de BAC 2026. Opt dintre ele au fost retrase

De: Denisa Crăciun 15/07/2026 | 16:06
Scandal la un colegiu din Hunedoara după o eroare pe diplomele de BAC 2026. Opt dintre ele au fost retrase
Diplome de BAC eronate/ sursa foto: Facebook Tiberiu Barstan
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Sesiunea de vară pentru examenul de Bacalaureat a luat sfârșit. Cei care au promovat și-au putut ridica deja diploma, pentru a se putea înscrie la facultate. Totuși, în Hunedoara, opt diplome au fost retrase din cauza unei erori. Fiica unui deputat AUR a fost și ea afectată.

Bacalaureatul reprezintă una dintre cele mai importante etape din viața unui absolvent al ciclului liceal. Elevii care au promovat examenul în prima sesiune care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni și-au primit diplomele. Ele sunt esențiale pentru înscrierea la facultate, iar în cele mai multe cazuri și pentru angajare.

Dacă informațiile înscrise pe diplome conțin erori, documentele trebuie corectate sau înlocuite. Opt elevi din Hunedoara au avut parte de o experiență similară. Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” și-a asumat greșeala, astfel că a refăcut toate diplomele eliberate.

Diplome de Bacalaureat retrase din cauza unei erori

Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” a retras cele opt diplome de Bacalaureat. Persoana care s-a ocupat de ele a inversat două litere din cuvântul „Național”, astfel că varianta tipărită a fost „Naiţonal”. Imediat după ce au observat eroarea, le-au refăcut, iar elevii au fost chemați din nou la secretariat pentru a-și primi diplomele corectate.

Au fost eliberate opt diplome, însă au fost refăcute încă de ieri (marţi, n.red.), imediat ce a fost observată eroarea de scriere. Toţi elevii au fost invitaţi, încă de aseară, să-şi ridice diplomele corecte. A fost un incident pe care îl regretăm, a declarat Maria Ștefănie, inspectorul general şcolar al judeţului Hunedoara.

Cel care a sesizat greșeala a fost deputatul AUR Tiberiu Barstan. El a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook prin care semnala că atât fiica lui, cât și alți elevi ai aceleiași școli au fost afectați.

Nu doresc să transform această situaţie într-o dispută politică şi nici să acuz persoane înainte de clarificarea tuturor împrejurărilor. Este însă firesc să solicităm explicaţii şi, mai ales, o rezolvare rapidă, deoarece absolvenţii au nevoie de diplome sau cel puţin de adeverinţe corect întocmite pentru înscrierea la facultate. (…) În calitate de deputat de Hunedoara, solicit conducerii Colegiului Naţional ‘Iancu de Hunedoara’, Inspectoratului Şcolar Judeţean Hunedoara şi celorlalte instituţii competente să comunice public cine este responsabil pentru verificarea şi eliberarea acestor documente, cum a fost posibil ca eroarea să fie observată abia după înmânarea diplomelor, câte documente sunt afectate, care este procedura pentru retragerea şi înlocuirea lor şi în cât timp vor primi absolvenţii actele corecte, a scris Tiberiu Barstan pe Facebook.

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