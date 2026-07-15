Acasă » Știri » Zodia care se confruntă cu probleme medicale serioase, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Gastrită, anumite infecții și insomnii”

Zodia care se confruntă cu probleme medicale serioase, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Gastrită, anumite infecții și insomnii”

De: Alina Drăgan 15/07/2026 | 16:45
Zodia care se confruntă cu probleme medicale serioase, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Gastrită, anumite infecții și insomnii”
Zodia care se confruntă cu probleme de sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Următoarea perioadă vine cu influențe astrale puternice, iar efectele nu vor fi resimțite la fel de toate semnele zodiacale. Luna Nouă în Rac, formată sub influența lui Mercur retrograd, aduce schimbări importante și îi obligă pe mulți nativi să își reevalueze prioritățile. Pentru o anumită zodie, însă, atenția trebuie să se îndrepte în primul rând sper sănătate.

Contextul astrologic al acestei perioade este unul aparte. Luna Nouă în Rac readuce în prim-plan familia, trecutul și legăturile emoționale, iar Mercur retrograd favorizează întoarcerea la situații sau probleme care păreau deja încheiate. În același timp, Venus aflată în Fecioară pune accent pe responsabilitate, perfecționism și sacrificiile făcute în plan sentimental, determinând multe zodii să privească lucrurile cu mai multă maturitate.

Zodia care se confruntă cu probleme de sănătate

Pentru Lei, perioada care urmează nu este prea ușoare. Potrivit Cristinei Demetrescu, acești nativi ar putea resimți din nou unele probleme de sănătate pe care le credeau depășite. Tocmai de aceea, este recomandat să nu ignore semnalele organismului și să acorde mai multă atenție stilului de viață, odihnei și alimentației.

Astrele indică posibilitatea reapariției unor afecțiuni digestive sau a unor stări de disconfort care necesită investigații și tratament. De asemenea, stresul acumulat în ultima perioadă își poate pune amprenta asupra organismului, iar lipsa somnului sau oboseala accentuată pot deveni probleme greu de ignorat.

„Leii se pot confrunta cu reapariția unor probleme medicale, în special digestive, precum gastrita, anumite infecții sau insomniile. În plan financiar, vor lua decizii importante, precum încheierea unei asigurări medicale sau plasarea unor bani în investiții care pot aduce câștiguri”, spune Cristina Demetrescu.

Cu toate acestea, nu toate veștile sunt nefavorabile pentru nativii din Leu. Dacă la capitolul sănătate se impune mai multă prudență, în plan financiar se întrevăd oportunități importante. Aceștia pot lua decizii inspirate privind administrarea banilor, iar unele investiții făcute acum le-ar putea aduce beneficii în viitor.

Așadar, pentru Lei, perioada următoare vine cu provocări, dar și cu șansa de a pune bazele unei stabilități financiare. Dacă vor avea grijă de sănătate și vor analiza atent fiecare decizie, acești nativi pot transforma această etapă într-un nou început.

 

CITEȘTE ȘI:

Horoscop rune azi, 15 iulie 2026. Banii sunt în pericol astăzi! Runa Fehu inversat vine cu cel mai puternic avertisment al zilei

Mihai Voropchievici dezvăluie zodia care se îmbogățește în iulie 2026: „Runele indică o descătușare financiară masivă”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Celebra artistă s-a întors la bărbatul care i-a stricat casa. Nimeni nu se aștepta la asta!
Știri
Celebra artistă s-a întors la bărbatul care i-a stricat casa. Nimeni nu se aștepta la asta!
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru…
Noul trend după divorț: femeile își cumpără „inelul libertății”
Mediafax
Noul trend după divorț: femeile își cumpără „inelul libertății”
Vladimir Ionaș dezvăluie cum a ajuns să fie propunere de ministru în cabinetul Tomac: „Ne-am văzut la Vila Lac / Am crezut că Guvernul va trece”
Gandul.ro
Vladimir Ionaș dezvăluie cum a ajuns să fie propunere de ministru în cabinetul...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o...
Ironie cumplită a sorții: doi soți au murit încercând să scape de incendiu, dar vila lor a rămas neatinsă de flăcările din Spania
Adevarul
Ironie cumplită a sorții: doi soți au murit încercând să scape de incendiu,...
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de „terorism pur”
Digi24
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de...
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt cabluri peste tot!”
Mediafax
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt...
Parteneri
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce a dat Brigitte Pastramă Dubaiul pe România? Ce se întâmplă cu afacerile ei din Emirate și unde a ajuns să-și vândă rochiile
Click.ro
De ce a dat Brigitte Pastramă Dubaiul pe România? Ce se întâmplă cu afacerile ei...
Discuție telefonică Donald Trump - Benjamin Netanyahu. Ce i-a spus liderul SUA premierului israelian
Digi 24
Discuție telefonică Donald Trump - Benjamin Netanyahu. Ce i-a spus liderul SUA premierului israelian
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
Digi24
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de 18.000 de euro
Promotor.ro
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de...
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Ceva uimitor se întâmplă în corp atunci când bei cafea regulat
Descopera.ro
Ceva uimitor se întâmplă în corp atunci când bei cafea regulat
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
Go4Games
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
Vladimir Ionaș dezvăluie cum a ajuns să fie propunere de ministru în cabinetul Tomac: „Ne-am văzut la Vila Lac / Am crezut că Guvernul va trece”
Gandul.ro
Vladimir Ionaș dezvăluie cum a ajuns să fie propunere de ministru în cabinetul Tomac: „Ne-am...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Celebra artistă s-a întors la bărbatul care i-a stricat casa. Nimeni nu se aștepta la asta!
Celebra artistă s-a întors la bărbatul care i-a stricat casa. Nimeni nu se aștepta la asta!
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 16 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. ...
El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. Gheorghe avea doar 45 de ani
Donald Trump i-a plătit peste 5 milioane de dolari lui E. Jean Carroll. Președintele american a pierdut ...
Donald Trump i-a plătit peste 5 milioane de dolari lui E. Jean Carroll. Președintele american a pierdut procesul intentat de scriitoare
Scandal la un colegiu din Hunedoara după o eroare pe diplomele de BAC 2026. Opt dintre ele au fost retrase
Scandal la un colegiu din Hunedoara după o eroare pe diplomele de BAC 2026. Opt dintre ele au fost retrase
Anglia-Argentina, a doua semifinală de la CM. La ce oră se joacă și unde poate fi văzut online
Anglia-Argentina, a doua semifinală de la CM. La ce oră se joacă și unde poate fi văzut online
Vezi toate știrile