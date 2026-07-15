Zodia care se confruntă cu probleme medicale serioase, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Gastrită, anumite infecții și insomnii”

Următoarea perioadă vine cu influențe astrale puternice, iar efectele nu vor fi resimțite la fel de toate semnele zodiacale. Luna Nouă în Rac, formată sub influența lui Mercur retrograd, aduce schimbări importante și îi obligă pe mulți nativi să își reevalueze prioritățile. Pentru o anumită zodie, însă, atenția trebuie să se îndrepte în primul rând sper sănătate.

Contextul astrologic al acestei perioade este unul aparte. Luna Nouă în Rac readuce în prim-plan familia, trecutul și legăturile emoționale, iar Mercur retrograd favorizează întoarcerea la situații sau probleme care păreau deja încheiate. În același timp, Venus aflată în Fecioară pune accent pe responsabilitate, perfecționism și sacrificiile făcute în plan sentimental, determinând multe zodii să privească lucrurile cu mai multă maturitate.

Zodia care se confruntă cu probleme de sănătate

Pentru Lei, perioada care urmează nu este prea ușoare. Potrivit Cristinei Demetrescu, acești nativi ar putea resimți din nou unele probleme de sănătate pe care le credeau depășite. Tocmai de aceea, este recomandat să nu ignore semnalele organismului și să acorde mai multă atenție stilului de viață, odihnei și alimentației.

Astrele indică posibilitatea reapariției unor afecțiuni digestive sau a unor stări de disconfort care necesită investigații și tratament. De asemenea, stresul acumulat în ultima perioadă își poate pune amprenta asupra organismului, iar lipsa somnului sau oboseala accentuată pot deveni probleme greu de ignorat.

„Leii se pot confrunta cu reapariția unor probleme medicale, în special digestive, precum gastrita, anumite infecții sau insomniile. În plan financiar, vor lua decizii importante, precum încheierea unei asigurări medicale sau plasarea unor bani în investiții care pot aduce câștiguri”, spune Cristina Demetrescu.

Cu toate acestea, nu toate veștile sunt nefavorabile pentru nativii din Leu. Dacă la capitolul sănătate se impune mai multă prudență, în plan financiar se întrevăd oportunități importante. Aceștia pot lua decizii inspirate privind administrarea banilor, iar unele investiții făcute acum le-ar putea aduce beneficii în viitor.

Așadar, pentru Lei, perioada următoare vine cu provocări, dar și cu șansa de a pune bazele unei stabilități financiare. Dacă vor avea grijă de sănătate și vor analiza atent fiecare decizie, acești nativi pot transforma această etapă într-un nou început.

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