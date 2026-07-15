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Daria Cuflic, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit! Femeia care l-a făcut pe Răzvan Kovacs să calce strâmb a avut o nuntă de poveste

De: Denisa Crăciun 15/07/2026 | 17:21
Daria Cuflic s-a căsătorit/ sursa foto: social media
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Veste mare pentru fanii emisiunii Insula Iubirii. Fosta ispită, Daria Cuflic, s-a căsătorit cu partenerul ei de viață. Aceasta a postat imagini inedite în mediul online de la marele eveniment și a atras toate privirile.

Daria Cuflic a devenit cunoscută publicului după participarea la Insula Iubirii. Aceasta a avut rol de ispită în sezonul șapte și a reușit să îl facă pe Răzvan Kovacs, fostul Emei Oprișan, să calce strâmb. Chimia dintre cei doi a fost una specială, însă, la revenirea în țară, au mers pe drumuri separate. Acum, la câțiva ani distanță, blondina traversează unul dintre cele mai importante momente din viața ei. Aceasta a îmbrăcat rochia de mireasă și este mai fericită ca niciodată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Daria Cuflic s-a căsătorit

Fosta ispită de la Insula Iubirii a împărtășit cu urmăritorii ei faptul că s-a căsătorit cu alesul inimii. Cu un zâmbet larg pe față, Daria a postat imagini de la nuntă. Decorul a fost ales cu atenție, astfel că blondina a optat pentru flori albe, care au fost așezate pe mesele invitaților. În plus, la nivelul tavanului au fost amplasate elemente specifice junglei amazoniene.

Cât despre ea, a atras toate privirile. Aceasta a ales să poarte în ziua cea mare nu una, ci trei rochii. Prima dintre ele a fost una spectaculoasă cu umerii goi, iar în partea de jos plină de flori create manual, precum o trenă. Cea de-a doua rochie a fostei ispite a fost mulată pe corp, cu bretele lăsate pe umeri, care i-au pus silueta în evidență. Ultima, dar nu cea din urmă, a fost și ea impresionantă. De această dată a optat pentru una scurtă, cu mâneci lungi, din dantelă, iar detaliul care a atras atenția a fost că și pe aceasta erau inserate flori. Ținutele sale au fost completate de un machiaj simplu, dar elegant. A ales să poarte părul desfăcut, coafat în bucle lejere

Cine a cântat la nunta Dariei Cuflic

Daria s-a distrat de minune la propria nuntă. Invitații au dansat și ei. Atmosfera a fost întreținută de Iuly Neamțu, un celebru manelist. Imaginile și videoclipurile postate de fosta ispită au ajuns virale în mediul online. Chiar dacă a preferat să fie discretă cu privire la viața sa personală, un lucru este cert: Daria radiază de fericire.

VEZI ȘI: Sacrificiul SUPREM pe care Daria Cuflic l-a făcut de dragul partenerului ei. Ce face acum fosta ispită de la Insula Iubirii

Ce cadou a primit Daria Cuflic de la iubitul ei, de Crăciun. Fosta ispită de la Insula Iubirii a filmat TOT!

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