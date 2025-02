Sacrificiul SUPREM pe care Daria Cuflic l-a făcut de dragul partenerului ei. Ce face acum fosta ispită de la Insula Iubirii

După terminarea filmărilor de la Insula iubirii, Daria Cuflic, una dintre cele mai controversate ispite din sezonul 7 al emisiunii, a înflorit și este mai îndrăgostită ca niciodată. De dragul iubirii și al partenerului ei, fosta ispită a făcut sacrificiul ”suprem” și a făcut o schimbare importantă în viața sa.

Daria Ciuflic a devenit cunoscută odată cu participarea sa în sezonul 7 de la Insula iubirii. Originară din Republica Moldova, blonda l-a ispitit cu farmecele sale și i-a sucit mințile lui Răzvan Kovacs, iubitul Emei Oprișan.

După terminarea filmărilor din Thailanda, au început să apară și oportunitățile pentru Daria Ciuflic. Din punct de vedere profesional, afacerea cu haine a fostei ispite a explodat, iar din punct de vedere sentimental, astrele s-au aliniat în favoarea ei.

”Insula mi-a arătat tot ce nu vedeam sau nu auzeam despre mine. Nu am avut intenția să stric relații sau să rănesc pe cineva, ci sa îi ajut să-și testeze relațiile. Am rămas aceeași persoană plină de viață, dar am decis să mă concentrez mai mult pe creșterea și dezvoltarea mea personală. Ce am învăţat, pe propria piele, în contextul emisiunii, este că trebuie să lucrez mai mult pe partea emoţională, pentru că mă lovesc de mai multe lucruri acum, fiind foarte expusă”., spune Daria după terminarea filmărilor din Thailanda.