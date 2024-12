Ispita de la Insula Iubirii, adevărul din spatele imaginilor perfecte. Teo îşi aduce aminte cu tristeţe de copilărie: “Îl uram pe Moșu”

Pentru CANCAN.RO, Teo de la ”Insula Iubirii” vorbește despre sărbătorile din copilăria sa care, contrar aparențelor, nu erau extrem de îmbelușugate. Deși acum pare că este un tânăr de bani gata și are tot ce își dorește, lucrurile nu au stat deloc așa la începutul vieții sale.

Teo de la ”Insula Iubirii” dezvăluie ce planuri are pentru sărbătorile de anul acesta. Chiar și după emisiunea care l-a propulsat rapid în atenția publicului, ispita masculină aspiră la o viață liniștită, iar la fel va fi și Crăciunul său. De Revelion însă, lucrurile vor fi ceva mai diferite, căci va pleca în afara Bucureștiului.

”De Revelion am rezervat o vilă la munte, iar de Crăciun voi sta cu familia. Sincer îmi doresc doar sănătate. Am un an de zile în care doar îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu îmi mai doresc nimic. Vreau să ajute Dumnezeu și copiii sărmani în prag de sărbători. Vreau să nu îmi mai dea mie, chiar dacă îi mulțumesc zi de zi, pentru că mă iubește așa de mult. Vreau să le dea și lor, pentru că e o situația tristă în România, există multe persoane care ar putea beneficia de mai multe lucruri”, a explicat Teo.

”Am plecat de jos cu familia mea”

Deși acum Teo pare un tânăr de bani gata care are întotdeauna tot ce își dorește, surpriză! Lucrurile nu au stat deloc așa în copilăria sa. Hainele, vacanțele și stilul de viață pe care le remarcăm acum pe rețelele sale de socializare ar fi fost extrem de inexistente în primii ani din viața ispitei de la ”Insula Iubirii”. Așa se face că, nu doar că nu ducea traiul pe care îl are acum, ba chiar avea parte și de lipsuri, inclusiv în preajma sărbătorilor de iarnă.

”Pentru mine, sărbătorile erau simple. Îl uram pe Moșu’, pentru că mereu primeam o nuielușă și o plasă de portocale. Nu îmi place să mă victimizez, dar aceasta era copilăria mea. N-am avut o copilărie wow. Nu am avut dintotdeauna tot ce mi-am dorit. Am plecat de jos cu familia mea. Am știut cum e să nu ai. Am avut ce mânca, dar da, de Crăciun se întâmpla să primesc doar plasa cu portocale, chiar dacă eu aveam o listă întreagă de dorințe. Nu mă întristam neapărat, cred că de mic am fost ceva mai cerebral”, a povestit Teo, pentru CANCAN.RO.

