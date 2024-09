Ispita Teo, fără perdea despre Insula Iubirii! ”Am fost prea arogant și orgolios”+ Cu cine se iubește ”bombonica” supremă?!

Teo Cosmin a fost, fără doar și poate, unul dintre preferații sezonul 8 din ”Insula Iubirii”. Pentru CANCAN.RO, tânărul antreprenor spune cum i s-a schimbat viața după emisiune, cum stă și dragostea, dar și dacă îl revedem pe micile ecrane.

Teo Cosmin este una dintre ispitele masculine preferate de la ”Insula Iubirii”, cel mai probabil din toate sezoanele la un loc, dacă judecăm după numărul de postări în care a apărut tânărul antreprenor, mai ales pe Tik Tok. 🍭 Fetele l-au îndrăgit pe loc, iar acest lucru se vede clar și judecând după conturile sale de socializare, care au crescut enorm. Chiar și așa, antreprenorul susține că a rămas același om, iar succesul nu l-a schimbat. În plus, prezent la gala RXF, Teo ne-a spus dacă ar participa și el la o astfel de luptă, mai ales că petrece multe ore în sala de sport, zi de zi.

”Fac sport ca să mă mențin. Nu, nu mi-ar plăcea să mă bat în RXF. Dacă m-ar provoca cineva, nu aș răspunde provocărilor. Ar însemna să mă rup de ceea ce fac în momentul de față, iar eu acum mă axez pe business-ul meu. (…)

Nu pot spune că mi s-a schimbat viața după Insulă. Nu trăiesc pentru conturile de socializare. Într-adevăr, mi-au crescut toate acestea, dar tratez totul ca atare”, spune Teo, pentru CANCAN.RO.

Bine, bine, dar cu dragostea cum stă ”frumușelul” de la Insulă? 💗

”Să știi că nu prea am timp nici de iubite, pentru că m-am axat foarte mult pe muncă”, lămurește Teo.

Printre momentele cu care Teo a cucerit sau uimit telespectatoarele se numără și cel în care, la alegerile finale, tânărul a refuzat-o pe Iustina, care și-ar fi dorit să meargă la dreamdate cu el. Deși au interacționat mult pe durata show-ului, la final, Teo a decis să spună ”pas”, iar astfel Iustina a fost nevoită să rămână în vila fetelor.

”Prestația mea din emisiune cred că a fost una modestă. Am avut unele goluri, de aceea am și vrut să văd emisiunea. Am fost prea arogant în multe momente și orgolios. Ar fi trebuit să las puțin orgoliul.

Nu știu dacă aș participa iar ca ispită, momentan mă focusez pe prezent”, încheie Teo Cosmin.

