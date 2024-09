Iustina Loghin, umilită în online de Gya! Cântăreața a fost fără milă: „Fără haz și fără viitor. Ce ai face fără…”

Mare scandal în mediul online între Iustina Loghin și Gya! Cântăreața a umilit-o pe fosta concurentă de la Insula Iubirii, imitând-o în unele ipostaze în care a apărut pe micile ecrane. Tânăra nu a stat prea mult pe gânduri și a sărit imediat la atac. Nici Cornel Luchian nu a putut sta departe de conflict și a intervenit pentru a-i lua apărarea soției sale.

Iustina Loghin a fost dintre cele mai controversate concurente ale sezonului 8 Insula Iubirii. Tânăra nu a ținut cont de nimic în Thailanda și s-a lăsat filmată în diferite ipostaze. De asemenea, ea ajuns cunoscută în mediul online pentru replicile sale, adresate lui Cornel Luchian.

Citește și: Iustina Loghin tună și fulgeră după ce fanii au acuzat-o că și-a închis contul de Instagram, ca să atragă atenția: ”Nu pot să cred!”

Gya a publicat un videoclip pe rețelele de socializare în care o imită pe Iustina Loghin. Cântăreața a reprodus câteva replici celebre ale tinerei, dar a ironizat-o și în alt mod. Mai exact, a făcut câteva dintre mișcările de dans ale acesteia.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii s-a simțit jignită și deranjată de ce a făcut artista. Așadar, nu a stat prea mult pe gânduri și a sărit la atac. Iustina i-a adresat cântăreței o replică dură, încercând să îi atragă atenția pentru videoclipul postat în mediul online.

Gya nu s-a lăsat intimidată de „atacul” Iustinei, așa că scandalul nu s-a oprit aici. Cântăreața a continuat să o jignească pe fosta concurentă de la Insula Iubirii, susținând că aceasta nu are niciun viitor.

Cornel Luchian a intervenit și el în conflictul celor două femei. Bărbatul nu a putut sta deoparte și a sărit în apărarea soției sale. Fostul concurent de la Insula Iubirii a ținut să jignească subtil pe Gya.

Artista a continuat să fie ironică, după care a precizat că nu are nicio treabă cu Iustina. Gya a explicat că doar a imitat un personaj, iar intențiile sale nu au fost unele rele.

„Da, mai ales talentul ei aș vrea să-l am. Nu judec fata pe nimeni, am imitat un personaj. Nu am nimic cu Iustina.”, a spus Gya.