Cornel de la Insula Iubirii, decizie de ultimă oră după ce Iustina a rămas însărcinată cu el: ”Știu ce fel de femeie e!”

După terminarea filmărilor de la Insula iubirii, Cornel Luchian și Iustina Loghin, partenerii care au format unul dintre cele mai controversate cupluri din show, au surprins telespectatorii cu deznodământul poveștii lor de iubire. Au riscat tot, însă dragostea dintre ei a fost mai puternică decât orice. După un an de relație, cei doi au ajuns în fața altarului, iar acum urmează să devină părinți.

Iustina și Cornel au format unul dintre cele mai îndrăgite, dar și controversate cupluri de la Insula iuirii. Au venit împreună în Thailanda pentru a se supune celui mai dur test al fidelității, test care s-a încheiat cum nu se putea mai frumos. În cadrul ultimei ceremonii a focului atât Iustina, cât și Cornel a avut parte de trăiri și emoții greu de descris, atunci când au aflat că o să devină părinți – vezi AICI momentul emoționant.

Cornel și Iustina se pregătesc să devină părinți

După terminarea filmărilor de la Insula iubirii, în luna iunie 2024, Cornel și Iustina s-au căsătorit, eveniment planificat înainte de participarea lor în show-ul de la Antena 1. În prezent, așteaptă cu nerăbdare să-și cunoască viitorul copil. Cei doi au aflat că vor deveni părinții unei fetițe – pe care o vor boteza Ivana Nectaria.

În cadrul unui interviu, Cornel a mărturisit că nu are de gând să se oprească aici. Fostul concurent de la Insula iubirii își dorește o familie și mai mare, mai ales că are încredere deplină în Iustina ca viitoare mamă. Reamintim că soțul Iustinei mai are 4 copii dintr-o căsnicie anterioară.

„Așa cum știe lumea, eu mai am copii, acesta e al cincilea și dacă mă ajută Dumnezeu vreau să mai fac minimum doi. Păi pentru ce trăiesc pe pământul ăsta? Vreau să fac copii, să-i cresc, să-i educ, atâta tot. Iustina cred că o să fie o mamă de nota zece. N-am nici cel mai mic dubiu în privința asta. O cunosc prea bine și știu ce fel de femeie e”, a declarat Cornel de la Insula iubirii, pentru Fanatik.

”Noi eram siguri că vom ieși împreună”

Privind în urmă, Cornel nu regretă nimic din tot ceea ce a trăit pe Insula iubirii. Acesta a mărturisit că era mai mult decât sigur că va pleca din Thailanda alături de Iustina. Deși au existat mici scăpări – atât din partea lui, cât și din partea iubitei sale, acesta a realizat că participarea în show-ul de la Antena 1 a fost o experiență care i-a unit și mai mult.