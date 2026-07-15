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Celebra artistă s-a întors la bărbatul care i-a stricat casa. Nimeni nu se aștepta la asta!

De: Irina Vlad 15/07/2026 | 17:14
Celebra artistă s-a întors la bărbatul care i-a stricat casa. Nimeni nu se aștepta la asta!
Ariana Grande/ sursă foto: Profimedia
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Ariana Grande s-a împăcat cu fostul ei partener de dans, Ricky Alvarez, la doar câteva săptămâni după despărțirea de Ethan Slater, care i-a fost și coleg în musicalul „Wicked”. Cei doi s-au apropiat din nou după ce s-au despărțit acum peste 10 ani. 

Primele speculații referitoare la relația lor au apărut atunci când Ricky Alvarez a fost văzut la turneul Adrianei Grande „Eternal Sunshine”, care a început pe 6 iulie. Ea a modificat chiar versurile unor cântece pentru a sublinia că cei doi au reluat legătura. În piesa „Thank u next”, Ariana îi menționează pe majoritatea foștilor ei iubiți și, deși de obicei cântă „Am scris câteva cântece despre Ricky / Acum le ascult și râd”, a început să schimbe versurile.

Ariana Grande s-a despărțit de Ethan Slater și s-a împăcat cu Ricky Alvarez

Noile versuri includ „Am scris câteva cântece despre Ricky / Știu că încă îmi ține spatele”, precum și „Am scris câteva cântece despre Ricky / Și încă sunt destul de tari”, sugerând că cei doi au reluat legătura și chiar se înțeleg bine. Recent, un apropiat al celor doi au dezvăluit că Ariana și Ricky se văd din nou:

„Ariana l-a considerat întotdeauna pe Ricky un prieten. Nu îi poartă pică. Ricky este de încredere, demn de încredere și o susține foarte mult. Ariana simte că poate fi ea însăși în preajma lui Ricky. Amândoi au un simț al umorului similar, inteligent și ironic.

Nu se aruncă imediat într-o relație serioasă, dar Ariana este fericită că el a revenit în viața ei. Ricky a fost întotdeauna un prieten și un confident. Are o energie pozitivă extraordinară, o face să râdă, iar ei îi place să petreacă timp cu el.”, a spus un apropiat al celor doi.

Apropierea dintre cei doi vine la doar câteva săptămâni de când Ariana Grande s-a despărțit de colegul ei din „Wicked”, Ethan Slater – după aproape 3 ani de relație – care a interpretat rolul lui Boq alături de Glinda, rolul Arianei, în filmul de succes. Deși nu mai formează un cuplu, cei doi ar fi rămas în relații bune.

„Despărțirea a fost amiabilă; au dedicat mult timp și au analizat cu atenție situația, apoi au decis să meargă pe drumuri separate. Sunt încă prieteni și se susțin reciproc. S-au despărțit în liniște de câteva luni”, au spus surse din anturajul lor.

Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit în secret, după aproape 3 ani de relație

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