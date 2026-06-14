Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit în secret, după aproape 3 ani de relație

Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit în secret „cu câteva luni în urmă”, potrivit publicației PEOPLE, care citează o sursă din anturajul lor. Cei doi colegi din filmul „Wicked” ar fi avut o relație romantică în ultimii 3 ani.

Ariana Grande și Ethan Slater s-au despărțit

Potrivit sursei, Ariana Grande și Ethan Slater au decis să se despartă pe cale amiabilă. Cei doi au ajuns la concluzia că le este mai bine pe căi separate, dar susțin că vor rămâne prieteni în continuare.

„Despărțirea a fost amiabilă, au acordat mult timp și atenție și au decis să meargă pe drumuri separate. Rămân prieteni și se susțin în continuare reciproc. S-au despărțit în liniște de câteva luni”, a declarat sursa citată de PEOPLE.

Ariana Grande nu este afectată

Potrivit sursei citate, cântăreața în vârstă de 32 de ani nu este afectată de ruptură.

Ba chiar „este foarte bine” și s-a concentrat pe turneul ei „Eternal Sunshine”, care a început pe 6 iunie, și pe lansarea viitorului album „Petal”, programat pentru 31 iulie.

Cum s-au cunoscut Ariana Grande și Ethan Slater

Cele două vedete s-au cunoscut pentru prima dată pe platourile de filmare ale producției „Wicked”, în iulie 2023. În film, Grande o interpretează pe Glinda, iar Slater joacă rolul lui Boq.

Și-au făcut publică relația pe Instagram în noiembrie 2024 și au apărut împreună la mai multe evenimente de promovare pentru „Wicked” și „Wicked: For Good” în ultimul an și jumătate. În noiembrie 2025, Slater a descris prestația lui Grande din continuarea Wicked drept „de pe altă lume”.

În luna martie, Ariana i-a transmis un mesaj de susținere pentru ultima reprezentație a piesei sale off-Broadway „Marcel on the Train”, spectacol pe care l-a co-scris și în care a jucat.

„Felicitări pentru o reprezentație frumoasă a acestui spectacol foarte frumos. Sunt foarte mândră”, a scris Grande pe Instagram Stories pe 22 martie, adăugând o emoji cu fluture și două inimi.

Programul încărcat ar fi dus la ruptură

Potrivit unei alte surse citată de PEOPLE în noiembrie 2025, cei doi „încercau să facă lucrurile să funcționeze” în ciuda programelor încărcate. Aceasta a mai mărturisit și că Ariana Grande și Ethan Slater se susțineau reciproc în carierele lor.

În cadrul unui interviu acordat Entertainment Tonight în 2024, Ariana vorbea foarte frumos despre iubitul ei de la acea vreme.

„Este întotdeauna adorabil și este extraordinar în acest film — este o persoană minunată. Sunt foarte fericită că oamenii îl descoperă. Inima mea este foarte fericită.”

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