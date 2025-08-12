Ce probleme de sănătate are Maria Popovici! Are o interdicție majoră la mâncare

Recent, Maria Popovici le-a povestit prietenilor virtuali despre problemele sale de sănătate. Artista e nevoită să renunțe complet la anumite alimente și să se abțină de micile plăceri de până acum. Cu alte cuvinte, provocările se țin scai de fosta soție a lui Mincu. Iată despre ce este vorba!

În ultimele luni, se poate spune că Maria Popovici a trecut printr-o perioadă de foc, atât pe plan profesional, cât și personal. De-a lungul anilor, Maria Popovici și Mincu au format unul dintre cele mai iubite cupluri din lumea stand-up-ului românesc. Însă, se pare că poveștile haioase expuse pe scenă nu aveau nimic de-a face cu ceea ce ei trăiau în realitate. Ruptura dintre cei doi s-a petrecut cu mult timp înainte de anunțul oficial, însă a fost ținută în secret – vezi AICI detalii despre divorț.

Ce probleme de sănătate are Maria Popovici

După un mariaj de 6 ani, comedianta a anunțat că divorțează de soțul ei, Mincu. Ruptura a atras după sine alte schimbări în viața acesteia. După ce a divorțat soțul ei, Maria Popovici și-a îndreptat mai mult atenția către propria persoană. Comedianta s-a apucat de sală, a început să urmeze o dietă alimentară, a renunțat la tot ceea ce îi făcea rău și a reușit să scape de surplusul de greutate, mai exact, 10 kilograme.

„Pe mine mă ajută fastingul și renunțarea aproape completă la zahăr și alcool. Aș vrea să spun că și porțiile mai mici ajută, dar eu nu prea sunt în stare, mai ales că fac mult sport. De exemplu, azi o să mănânc abia după 24 de ore fasting. În general, am 16-18 ore fasting. Nu luați sfaturi de mine! Doar vă spun ce fac eu”, a spus Maria Popovici cu ceva vreme în urmă.

Ei bine, în drumul spre transformarea sa, comedianta a continuat să ”se caute” pe la medici, iar rezultatele ultimelor analize i-au cam dat socotelile peste cap. În cadrul unei postări pe o rețea de socializare, Maria Popovici le-a spus prietenilor virtuali că a primit interzis la zahăr, fructe, gluten și alcool, cel puțin pentru următoarea perioadă.

„Mi-au venit rezultatele unor analize și nu mai am voie sub nicio formă zahăr, nici măcar fructe, cel puțin o perioadă destul de lungă, nu mai am voie nici gluten, nu mai am voie nici alcool. Noroc că nu am și intoleranță la lactoză că nu știu ce făceam”, a spus Maria Popovici.

