Maria Popovici și-a refăcut viața după divorț. A slăbit, s-a schimbat radical și acum are un nou iubit

Deși recent a trecut printr-o perioadă destul de dificilă, marcând divorțul de Mincu, Maria Popovici pare că se descurcă mai bine ca niciodată. Aceasta pare că a înflorit după divorț și este gata pentru un nou capitol din viața sa. Aceasta a lăsat trecutul în urmă și privește încrezătoare în viitor. Unde mai punem că deja are și un iubit nou, iar recent a trecut și printr-o schimbare radicală.

Maria Popovici și Mincu s-au cunoscut în urmă cu ani de zile, la facultatea de actorie, și de atunci formau un cuplu. Și-au unit destinele în toamna anului 2018, atunci când s-au căsătorit civil. În primăvara aceluiași an au făcut și nunta, iar recent își cumpăraseră o casă împreună, pe care au amenajat-o după bunul plac. Deși nimic nu a prevestit divorțul, acest lucru s-a întâmplat totuși după șase ani de mariaj. Acum, Maria și-a refăcut viața și strălucește.

(CITEȘTE ȘI: Maria Popovici, dezvăluiri neașteptate despre căsătorie după divorțul de Mincu: ”În următoarea perioadă”)

Așa cum spuneam, deși recent a trecut printr-un divorț, Maria Popovici pare că a reușit să treacă repede peste impactul despărțirii. După divorț, vedeta s-a axat pe dezvoltarea personală și a reușit și o transformare spectaculoasă, slăbind aproape 10 kilograme.

De asemenea, și în ceea ce privește viața amoroasă, Maria Popovici pare că se descurcă de minune. De curând, aceasta a fost surprinsă în compania unui bărbat misterios, care ar părea că este noul iubit. Însă, cum relația se află la început, vedeta încă nu a confirmat oficial legătură și probabil că încă mai testează terenul.

Astfel, deși anul 2024 a adus numeroase schimbări pentru Maria Popovici, aceasta pare că s-a adaptat rapid și este acum fericită. Fosta parteneră a lui Mincu spune că a învățat să trăiască în prezent și nu își mai face planuri de viitor, căci acesta poate să fie imprevizibil.

„Pentru prima oară în viața mea de adult, nu am niciun plan, nicio rezoluție, nu știu încotro mă îndrept și cred că e o lecție importantă pentru mine să învăț să renunț la control și să învăț să am răbdare”, a scris Maria Popovici, pe Instagram, întrebată de un fan ce planuri are pentru anul 2025.