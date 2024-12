Mersul la sală a dat roade! Maria Popovici arată DEMENȚIAL de când s-a pus pe slăbit

Maria Popovici a trecut printr-o transformare uriașă, după divorțul de Mincu. Pe lângă schimbarea culorii părului, comedianta s-a concentrat pe topirea kilogramelor în plus. S-a apucat serios de sport, iar exercițiile fizice chiar au dat roade. Actrița a slăbit foarte mult și arată demențial acum. Mai mult decât atât, vedeta nu se ferește să se mândrească în mediul online cu trupul său de invidiat. Recent, a publicat noi imagini din sala de fitness.

Maria Popovici și Alexandru Minculescu au luat-o pe drumuri diferite după ani buni în care au format un cuplu, iar decizia i-a luat prin surprindere pe fanii lor. După divorț, actrița nu a stat prea mult pe gânduri și a decis să își schimbe complet viața.

Citește și: Ce i-a luat Mincu la partaj Mariei Popovici. În schimb, ea l-a păcălit și i-a oprit…

Maria Popovici s-a apucat serios de sală, după despărțirea de Mincu. Divorțul nu a fost ușor, iar actrița a recunoscut că e confruntă cu anxietatea. Lupta cu această afecțiune este foarte grea, iar vedeta și-a găsit refugiul în sport.

„Sincer. Să te lupți cu anxietatea e de …, dar faptul că efectiv te lupți, nu e. M-am trezit din somn și mă aștepta lângă pat, voia să petrecem ziua împreună, așa că i-am deschis geamul să iasă, am tras căciula pe cap și am plecat la plimbare în parc și la o matcha cu lapte de mazăre că e 2024 și cafeaua cu lapte de vacă am băut-o acasă. Și direct la sală mă duc de aici, momentan acesta e antidotul, cel puțin pentru mine.

Îmi pare rău pentru toți cei care îmi scriu în DM sau comentarii pe Instagram că trec prin același lucru și nu pot să le spun decât că îi înțeleg și să nu renunțe, indiferent de câte ori trebuie să o ia de la capăt sau de câte ori alții nu îi înțeleg, îi critică sau îi lasă la greu.”, a scris Maria Popovici pe Instagram.