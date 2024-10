Au divorţat după 6 ani de căsnicie, iar acum… Maria Popovici, părăsită de Mincu pe toate „fronturile”

Maria Popovici a devenit cunoscută și îndrăgită de public după participarea sa la iUmor, emisiune de la care s-a întors acasă cu trofeul de 20.000 de euro. La acea vreme era susținută de iubitul ei Mincu, și el stand-upper. Între timp, cei doi au devenit soț și soție, dar și un cuplu foarte îndrăgit de publicul telespectator. Aveau spectacole prin țară, ea devenise jurat în cadrul emisiunii Stand-up Revoluțion, și totul părea că merge în direcția dorită de amândoi. Însă, lucrurile nu erau chiar roz, iar la finalul verii cei doi au anuțat că divorțează. Și, cu toate că se spune că între doi oameni care s-au iubit nu mai pot colabora, cei doi artiști ne-au surprins. Recent, Maria a fost prezentă la avanpremiera de gală a filmului „Moartea în vacanță”. La acest proiect a lucrat și Mincu, însă, nu a fost prezent la eveniment. Așadar, într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Maria a vorbit despre relația lor actuală, dar și despre cum a ajutat-o terapia să-și depășescă cele mai mari temeri.

Maria Popovici trece printr-o perioadă plină de transformări! După ce a anunțat divorțul de soțul ei, Mincu, actrița s-a concentrat mai mult pe carieră, dar și pe aspectul fizic. A slăbit spectaculos și recunoaște că face multe sacrificii pentru a se menține. Pe lângă un regim alimentar sănătos, șatena face sport constant. Și-a depășit limitele și vrea chiar să se înscrie la semi-maraton. Însă, stand-upperița susține că nu doar la aspectul fizic a lucrat, ci și la partea emoțională. A făcut ani de terapie, iar acum este deschisă pentru noi oportunități, atât personale, cât și profesionale.

Maria Popovici a înflorit după divorț: „Sunt foarte bine”

(CITEȘTE ȘI: Cu cine a plecat Maria Popovici în vacanță, după divorțul de Mincu. Au ales ca destinație insula Lesbos)

CANCAN.RO: Maria, tare încântată sunt să ne întâlnim la premiera unui nou film românesc, „Moartea în vacanță” a cărei protagonistă și ești. Cum a fost experiența pentru tine?

Maria Popovici: A fost foarte tare, trebuie să recunosc că ne-am și distrat la filmări. O să mă și plâng, să spun că a fost și greu, au fost multe ore, a fost cald. Oamenii vor spune „Ați fost în Grecia, totul bine și frumos”. A fost într-adevăr frumos, dar simțeam că erau 60 de grade. Ne-am distrat foarte mult și asta o să se vadă și în film. Sperăm să vă placă și să râdeți cel puțin cât am râs noi la filmări.

CANCAN.RO: Spune-ne o fază amuzantă de la filmări, dacă tot ați râs atât de mult, îți amintești?

Maria Popovici: Da. A trebuit să filmăm o scenă în mașină. Eram cu mașina pe platformă, a trebuit să ținem geamurile închise ca să nu interfereze cu sunetul vântul de afară, nu puteam deschide nici aerul condiționat. În mașină erau de data asta chiar 60 de grade și noi aveam pulovere pe noi și trebuia să ne prefacem că tremurăm și aproape ne topeam de rău.

CANCAN.RO: I s-a făcut cuiva rău?

Maria Popovici: Nu, ne-am descurcat. Ne-am dat palme.

CANCAN.RO: A fost cea mai interesantă experiență pe care ai avut-o și cea mai grea filmare?

Maria Popovici: A fost unul dintre cele mai solicitante proiecte pe care le-am avut vreodată, dar nu pot să te mint, să-ți spun că am simțit-o doar ca pe o muncă, fiindcă a fost o plăcere.

CANCAN.RO: Știu că ești o împătimită a alergatului dimineața, spune-mi dacă ții și dietă pentru că observ că arăți foarte bine.

Maria Popovici: Eu nu prea cred în diete și nu recomand să țină oamenii diete așa, după ureche. Recomand când poți să mănânci sănătos și da, sportul mă ajută foarte mult. Mă antrenez pentru semi-maraton, nu știu dacă o să și reușesc, dar vă anunț.

CANCAN.RO: De cât timp ai început antrenamentul?

Maria Popovici: Eu alerg de când aveam 16 ani, dar în ultima vreme am încercat să-mi depășesc limita cumva.

CANCAN.RO: Cum ești pe partea amoroasă? Sunt foarte multe priviri îndreptate către tine…

Maria Popovici: Despre partea amoroasă nu o să împărtășesc cu oamenii care îmi sunt străini

CANCAN.RO: Dar ești bine sufletește?

Maria Popovici: Eu în acest moment sunt foarte bine. În general în viață dacă ești bine cu tine, vor fi toți cei din jurul tău bine, și prietenii, și familia, toți.

Maria Popovici: „Eu și Mincu vom rămâne întotdeauna apropiați”

(ACCESEAZĂ ȘI: Maria Popovici, transformare radicală după divorț. Fanilor nu le vine să creadă ce văd)

CANCAN.RO: Ai făcut terapie?

Maria Popovici: Da, fac psihoterapie de patru ani și recomand ca oamenii dacă au nevoie să se ducă la terapie pentru că este interesant.

CANCAN.RO: Ce ai descoperit?

Maria Popovici: Am descoperit că poți să depășești anxietatea. Am foarte mare anxietate, am foarte mare frică de zbor și am făcut atât de multă psihoterapie, încât am ajuns să călătoresc acum fără nicio frică.

CANCAN.RO: Mai ții legătura cu Mincu?

Maria Popovici: Țin legătura cu el, suntem colegi, suntem prieteni, lucrăm împreună la platforma noastră unde facem content de comedie tot timpul și vom rămâne întotdeauna apropiați. Suntem în regulă, nu suntem certați, totul este bine și frumos, ne vedem la show-uri.

CANCAN.RO: Deci se poate, nu, să rămâi prieten cu fostul după o relație de iubire?

Maria Popovici: Da, depinde, fiecare cum consideră. Nu dau sfaturi.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.