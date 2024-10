Cu cine a plecat Maria Popovici în vacanță, după divorțul de Mincu. Au ales ca destinație insula Lesbos

Maria Popovici și Alexandru Minculescu își uimeau fanii atunci când anunțau divorțul, după șase ani de căsnicie. Cei doi nu doar că formau un cuplu reușit în ochii publicului, dar făceau și o echipă de excepție pe scenă, iar numerele lor de stand-up făceau senzație. După divorț, comedianta a avut o evoluție vizibilă, ba chiar a primit oferta de a juca într-un film ce va apărea în cinematografe la sfârșitul acestei luni. Mai mult, Maria Popovici a plecat într-o vacanță în Grecia, dar bineînțeles că nu cu Mincu. Cu cine a fost, de fapt?

Viața ei a luat o întorsătură pozitivă din toate punctele de vedere, după divorțul de Mincu. Maria Popovici radiază, s-a schimbat semnificativ în bine și a primit și șansa de a juca într-un proiect interesant. Noua viață îi priește, iar o vacanță era următoarea de bifat pe listă.

Maria Popovici a fost contactată pentru a juca în filmul „Moartea în vacanță”. Inițial a refuzat, dar la insistențele celor care au contactat-o, comedianta a acceptat, iar acum nu regretă deloc. Prin urmare, Maria a ajuns în Grecia, acolo unde s-a filmat o parte din film.

Cum vă spuneam, Maria nu a fost în Grecia doar pentru muncă, ci și în vacanță, pe Insula Lesbos, acolo unde scopul plecării a fost acela de a-și acompania prietena într-un proiect, iar totul a sfârșit prin a fi o vacanță de neuitat.

CITEȘTE ȘI: Maria Popovici, transformare radicală după divorț. Fanilor nu le vine să creadă ce văd

„A fost o întâmplare că am ajuns în Grecia de curând cu prietena mea, am fost în Sigris, în insula Lesbos și am acompaniat-o într-un proiect de-al ei, dar totul s-a transformat într-o vacanță frumoasă.”, a declarat Maria Popovici pentru Click.ro.