Diana Constantin: “În prezent muncesc mult, am un site pentru adulți și … ” “Faima” nu i-a adus situația financiară la care visa

Diana Constantin, una dintre fostele participante de la “Insula Iubirii”, s-a retras din lumina reflectoarelor și, în prezent, se concentrează pe proiectele personale. A reunoscut, pentru CANCAN.RO, că “faima” nu i-a adus situația financiară la care visa. În prezent are trei locuri de muncă, dar nu și iubit, din cauza programului încărcat. Urmează declarații în exclusivitate de la sexoase brunetă, care se ocupă inclusiv de un site pentru adulți.

La “Insula Iubirii”, Diana Constantin a fost, probabil, concurenta care a i-a ținut pe fani cu sufletul la gură, în fiecare episod. Ieșirile, manifestările și lipsa de orice fel de inhibiții au fost memorabile, astfel că și-a atras simpatia multor telespectatori. Însă, după cele două sezoane, treptat, bruneta a părăsit showbiz-ul, dezamăgită de faptul că nu și-a îndeplinit principalul obiectiv.

“M-am retras că nu se fac bani din asta, iar ‘faima’ nu mi-a adus o situație financiară cum mă gândeam eu și nici lucruri bune nu mi-a adus”, a declarat, în primă fază, pentru CANCAN.RO, Diana Constantin.

(VEZI AICI: DRAMA CUMPLITĂ A DIANEI CONSTANTIN, FOSTĂ CONCURENTĂ LA INSULA IUBIRII. BRUNETA A FOST ABANDONATĂ DE PROPRIA MAMĂ, ÎNTR-UN ORFELINAT)

“Am trei job-uri, sunt singură de patru ani!”

În continuare, Diana Constantin ne-a dezvăluit și din ce își câștigă existența, ocazie cu care am aflat că nu are iubit, în condițiile în care cu puțin timp în urmă era una dintre cele mai dorite femei.

“În prezent muncesc mult, am trei job-uri. Sunt singură de patru ani și îmi e super bine. Sunt concentrată pe evoluția mea spirituală, mentală și pe carieră. Colaborez cu un salon pe partea de cosmetică în care investesc muncă multă și bani pentru cursuri de specializare. Mai am și un site pentru adulți cu care mă ocup și agențiile de modele cu care colaborez pentru diferite reclame. În prezent muncesc mult și nu am timp decât pentru mine și proiectele mele”, ne-a mai declarat Diana, fostă concurentă la “Insula Iubirii”.

(NU RATA: DIANA DE LA INSULA IUBIRII A FĂCUT MARELE ANUNȚ: „N-AM O PREFERINȚĂ… DACĂ VEI FI BĂIAT, VREAU SĂ SEMENI CU TATĂL TĂU…”)

În concluzie, Diana Constantin este bine. Nu duce deloc lipsa camerelor de filmat. A ales să meargă pe propriul drum și trebuie apreciată pentru acest lucru. Nu este deloc avidă să fie celebră.

Diana Constantin, scene de sex la “Insula Iubirii”

Diana Constantin a participat la sezonul 3 “Temptation Island – Insula Iubirii” alături de Ben, pe numele din buletin Pollak Bohus. Ea s-a despărțit de controversatul afacerist pentru ispita Andy cu care a întreținut relații intime în timpul filmărilor din Thailanda. În cadrul sezonului 4 de la “Insula Iubirii”, bruneta s-a înscris alături de Aurel Deacanu, un fost concurent al show-ului prezentat de Radu Vâlcan.

(CITEȘTE ȘI: DIANA DE LA INSULA IUBIRII, MESAJ PENTRU BEN, FOSTUL IUBIT: ”ÎMI PARE NESPUS DE RĂU DE ANUMITE GREŞELI”)

Cei doi s-au despărțit și, pe durata filmărilor, ea a format cuplu cu George, dar își declara sentimentele pentru Andy.