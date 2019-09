Diana de la Insula Iubirii a făcut marele anunț: “N-am o preferință… Dacă vei fi băiat, vreau să semeni cu tatăl tău…”

Cea mai controversată concurentă de la ”Insula iubirii” a făcut mărturisiri incredibile. Sexoasa brunetă pare să se fi liniștit suficient de mult și a recunoscut că cea mai mare dorință a ei este să aibă, cât mai curând, un copil.

”Atât de puțin pentru unii și atât de mult pentru mine. Am trăit în aceșit ani aproape cât pentru o viață întreagă, am învățat, am iubit, am râs, am suspinat, am căzut și am învățat să mă ridic, am greșit, am plătit pentru greșelile mele și am reușit să învăț din ele. Mă simt atât de pregătită să te am cum nu am fost niciodată”, spune Diana Constantin.

Mai mult decât atât, Diana a mai spus și faptul că după lucrurile pe care le-a trăit și din care a învâțat, să aibă un copil ar fi o binecuvântare pentru ea. (CITEȘTE ȘI: DIANA DE LA INSULA IUBIRII, MESAJ PENTRU BEN, FOSTUL IUBIT: ”ÎMI PARE NESPUS DE RĂU DE ANUMITE GREŞELI”)

”Vreau să te strâng în brațe, să-ți cânt, să-ți vorbesc, să-ți ofer tot ce este bun pentru tine. Nu vreau să-ți spun niciodată ”nu” și știu că pentru asta trebuie să muncesc, să mă străduiesc și să îmi depășesc condiția. Și o voi face doar de dragul tău. Vei fi singurul om pentru care voi fi capabilă pentru orice. N-am o preferință… Dacă vei fi băiat, vreau să semeni cu tatăl tău, să ieșiți împreună, să vă jucați fotbal, să-ți explice care-i treaba cu genul feminin și mai târziu să vă hăhăiți împreună la o halbă de bere. Dacă vei fi fată, tot aș vrea să iei ceva de la tatăl tău: ochii. Vreau să îți împletesc părul, să te sărut pe frunte după ce îți citesc a mia oară povestea ta favorită, să îți cânt la apusurile de soare și să ne facem o grămadă de poze pe care mai apoi să le agățăm prin toată casa spre exasperarea lui taică`to. Așadar, ești bine-venit oricând. Vreau ca tu să fii varianta mea, una cu mult peste, iar eu îți voi arăta cum. Am să îți destăinui toate experiențele mele, fără perdea, iar pe tine te voi lăsa să-ți iei singur deciziile pentru că știu că vei fi un om capabil să o facă”, mai spune Diana Constantin, despre copilul la care visează.

Diana a fost în pragul sinuciderii

Recent, Diana Constantin a dezvăluit un episod dureros și mai puțin cunoscut din viața ei, peste care cu greu a reușit să treacă. (VEZI ȘI: PRIMELE SCENE SEXUALE LA INSULA IUBIRII. AUREL ȘI DIANA AU DAT FRÂU LIBER PASIUNII ÎN PRIMA NOAPTE)

„Părinţii mei s-au despărţit, tata s-a recăsătorit cu o femeie care avea două fete şi mi-a spus că eu nu mai sunt copilul lui. Asta m-a dărâmat psihic. Şi în momentul de faţă sunt afectată. A fost şocul pentru că nu-mi imaginam viaţa fără amândoi părinţii. Am încercat să-mi iau viaţa, dar m-au prins la timp. Şi acum pentru că sunt depresivă am tot timpul gânduri. Eu sunt o persoană sinceră, dar am foarte multe întrebări, nu înţeleg de ce nu pot să fiu stabilă”, a mărturisit Diana Constantin la un post de televiziune.