Diana de la Insula Iubirii, mesaj pentru Ben, fostul iubit: ”Îmi pare nespus de rău de anumite greşeli”

Au mers împreună, în Thailanda, pentru a se testa din punct de vedere sentimental, însă evenimentele s-au precipitat, iar Diana și Ben s-au despărțit. Emisiunea le-a pus la grea încercare relația, iar testul final a fost picat.

Totuși, faptul că au trăit și momente frumoase împreună a determinat-o pe Diana să-i transmită un mesaj emoționant lui Ben, cu ocazia zilei de naștere. Recunoaște că a făcut anumite greșeli și mărturisește că își dorește ca fostul ei iubit să fie fericit și sănătos. Într-un final, Diana a scris că ”poate așa e mai bine pentru amândoi”.

„Dacă ne-am despărţit eu nu am uitat de ziua ta şi nu aş putea vreodată chiar dacă nu mai sunt a ta eu îţi doresc tot binele din lume, pentru că îl meriţi şi meriţi tot ce este mai bun şi mai frumos, îmi doresc ca sănătatea să fie prietena ta cea mai bună, umbra ta şi să nu te părăsească niciodată. Ma doare să îţi spun, dar îmi doresc să fii fericit. Recunosc că uneori îmi este dor de tine şi că îmi pare nespus de rău de anumite greşeli, dar poate că aşa e mai bine pentru amândoi. Te rog să ai grijă de tine. La mulţi ani fericiţi. My ex.??♊️♊️”, a scris Diana.

A fost în pragul sinuciderii

Recent, Diana Constantin a dezvăluit un episod dureros și mai puțin cunoscut din viața ei, peste care cu greu a reușit să treacă. „Părinţii mei s-au despărţit, tata s-a recăsătorit cu o femeie care avea două fete şi mi-a spus că eu nu mai sunt copilul lui. Asta m-a dărâmat psihic. Şi în momentul de faţă sunt afectată. A fost şocul pentru că nu-mi imaginam viaţa fără amândoi părinţii. Am încercat să-mi iau viaţa, dar m-au prins la timp. Şi acum pentru că sunt depresivă am tot timpul gânduri. Eu sunt o persoană sinceră, dar am foarte multe întrebări, nu înţeleg de ce nu pot să fiu stabilă”, a mărturisit Diana Constantin la un post de televiziune.

