Acasă » Știri » A părăsit SUA pentru Franța! George Clooney vorbește despre noua sa viață, la câteva săptămâni după obținerea cetățeniei franceze

A părăsit SUA pentru Franța! George Clooney vorbește despre noua sa viață, la câteva săptămâni după obținerea cetățeniei franceze

De: Diana Cernea 19/01/2026 | 06:10
A părăsit SUA pentru Franța! George Clooney vorbește despre noua sa viață, la câteva săptămâni după obținerea cetățeniei franceze
Sursa foto: Shutterstock

După ce s-au mutat pe meleagurile franceze alături de copiii lor, Amal și George Clooney se declară încântați de faptul că duc o viață mult mai liniștită decât în Statele Unite.

„Voiam o copilărie normală pentru copiii mei”

Potrivit revistei Vanity Fair, George Clooney, soția sa Amal și gemenii lor, Ella și Alexander, s-au atașat rapid de noua lor viață în Europa. Timp de cinci ani, familia a făcut naveta între SUA și Franța, înainte de a obține cetățenia franceză pe 26 decembrie 2025 și de a se stabili definitiv la Brignolles, o comună de aproximativ 17.000 de locuitori din departamentul Var. Cuceriți de farmecul provensal, soții Clooney locuiesc acum într-un conac de 900 de metri pătrați, departe de lumina reflectoarelor și de agitația de la Hollywood. Un loc liniștit și sănătos, spune actorul, în care își dorește ca cei mici să crească.

Între Marsilia și Saint-Tropez, cuplul deține o proprietate evaluată la aproximativ 9 milioane de euro. Starul din Jay Kelly a povestit pentru revista Closer detalii despre această nouă viață franceză. Pentru el, a-și ține copiii departe de camerele de luat vederi rămâne o prioritate absolută. „Era foarte important pentru mine să le ofer copiilor mei o copilărie normală. Aici cresc în liniște, departe de fotografi și de reflectoare. Nu contează cine sunt părinții lor. Nimeni nu le cere selfie-uri la ieșirea de la școală. Și ador via mea. Mă simt liber pe acest domeniu, iar copiii se joacă așa cum o făceam și eu când eram de vârsta lor, la ferma noastră din Kentucky.”

„Am petrecut o mare parte din copilărie la fermă și, când eram mic, uram ideea asta. Dar acum este un lucru bun pentru ei: nu stau pe iPad-uri, iau cina cu adulții și trebuie să strângă masa. Au o viață mult mai bună”, declara Clooney pentru Esquire în octombrie 2025. „Îmi era teamă să-mi cresc copiii în Los Angeles, în cultura hollywoodiană. Aveam impresia că nu ar fi avut niciodată o șansă reală. În Franța, oamenilor nu le pasă prea mult de celebritate. Nu vreau să se îngrijoreze din cauza paparazzilor și nici să fie comparați cu alți copii celebri.”

Donald Trump, deloc indiferent față de mutarea lui George Clooney

Deși actorul în vârstă de 64 de ani pare bine integrat în viața franceză, încă se luptă cu învățarea limbii, în ciuda celor peste 400 de zile de cursuri. Spune că învață franceza „foarte încet” și că începe să accepte ideea că propriii copii îl consideră „cam afon”. „Soția mea e disperată, pentru că adoră franceza, dar eu cred că sunt o cauză pierdută!”, a glumit el în fața jurnaliștilor.

Anunțul naturalizării franceze a starului din Ocean’s Eleven nu l-a lăsat indiferent pe Donald Trump. După ce Clooney a lăsat să se înțeleagă că este un susținător fervent al democraților, președintele american nu a ezitat să-l critice, atacând chiar noua viață a cuplului pe rețeaua sa Truth Social, pe 31 decembrie.

„Vești bune! George și Amal Clooney, doi dintre cei mai slabi analiști politici din toate timpurile, au devenit oficial cetățeni francezi”, a scris Trump. Cariera hollywoodiană a actorului nu pare să-l impresioneze pe actualul președinte, care consideră că George Clooney „nu este deloc o vedetă de cinema”, ci doar „un tip obișnuit care se plânge constant de bunul-simț în politică”. Trump nu și-a ascuns nici opiniile tranșante despre Franța, o țară pe care o descrie ca fiind „din păcate afectată de grave probleme cu criminalitatea, din cauza unei gestionări absolut catastrofale a imigrației”.

CITEȘTE ȘI:

Anna Lewandowska, forța din spatele performanței: campioana care completează povestea starului Barcelonei

 Matt Damon a ajuns la aceeași greutate pe care o avea în liceu. La ce aliment a renunțat actorul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Află cine este arhitecta alături de care își proiectează viitorul Radu Drăgușin
Știri
Află cine este arhitecta alături de care își proiectează viitorul Radu Drăgușin
Primele teste de sarcină din lume: vechi de peste 3.500 de ani și surprinzător de precise
Știri
Primele teste de sarcină din lume: vechi de peste 3.500 de ani și surprinzător de precise
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare
Gandul.ro
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică,...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe...
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Click.ro
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum...
Reguli și obligații în 2026 la semaforul verde intermitent la dreapta. În ce situații se reține permisul de conducere
Promotor.ro
Reguli și obligații în 2026 la semaforul verde intermitent la dreapta. În ce situații se...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
3 dispozitive Parkside accesibile pentru proiecte hobby și reparații ajung în oferta Lidl în această săptămână. Prețurile, sub pragul de 50 de lei
go4it.ro
3 dispozitive Parkside accesibile pentru proiecte hobby și reparații ajung în oferta Lidl în această...
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare
Gandul.ro
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Află cine este arhitecta alături de care își proiectează viitorul Radu Drăgușin
Află cine este arhitecta alături de care își proiectează viitorul Radu Drăgușin
Primele teste de sarcină din lume: vechi de peste 3.500 de ani și surprinzător de precise
Primele teste de sarcină din lume: vechi de peste 3.500 de ani și surprinzător de precise
Acuzații de adulter la Survivor 2026: Călin Donca + Marina Dina + Roxana Condurache
Acuzații de adulter la Survivor 2026: Călin Donca + Marina Dina + Roxana Condurache
Kim Kardashian rămâne o fană a creațiilor fostului soț Kanye West: „Nimic nu se compară cu pantofii ...
Kim Kardashian rămâne o fană a creațiilor fostului soț Kanye West: „Nimic nu se compară cu pantofii cu toc Yeezy!”
Detaliul ilar observat pe monitorul ANM, în timpul buletinului meteorologic de la Digi 24
Detaliul ilar observat pe monitorul ANM, în timpul buletinului meteorologic de la Digi 24
Singurele „spaghetti bolognese” acceptate de Pasta Queen: adevărul delicios despre tagliatelle, ...
Singurele „spaghetti bolognese” acceptate de Pasta Queen: adevărul delicios despre tagliatelle, ragù și dragostea italiană pentru mâncare
Vezi toate știrile
×