A părăsit SUA pentru Franța! George Clooney vorbește despre noua sa viață, la câteva săptămâni după obținerea cetățeniei franceze

După ce s-au mutat pe meleagurile franceze alături de copiii lor, Amal și George Clooney se declară încântați de faptul că duc o viață mult mai liniștită decât în Statele Unite.

„Voiam o copilărie normală pentru copiii mei”

Potrivit revistei Vanity Fair, George Clooney, soția sa Amal și gemenii lor, Ella și Alexander, s-au atașat rapid de noua lor viață în Europa. Timp de cinci ani, familia a făcut naveta între SUA și Franța, înainte de a obține cetățenia franceză pe 26 decembrie 2025 și de a se stabili definitiv la Brignolles, o comună de aproximativ 17.000 de locuitori din departamentul Var. Cuceriți de farmecul provensal, soții Clooney locuiesc acum într-un conac de 900 de metri pătrați, departe de lumina reflectoarelor și de agitația de la Hollywood. Un loc liniștit și sănătos, spune actorul, în care își dorește ca cei mici să crească.

Între Marsilia și Saint-Tropez, cuplul deține o proprietate evaluată la aproximativ 9 milioane de euro. Starul din Jay Kelly a povestit pentru revista Closer detalii despre această nouă viață franceză. Pentru el, a-și ține copiii departe de camerele de luat vederi rămâne o prioritate absolută. „Era foarte important pentru mine să le ofer copiilor mei o copilărie normală. Aici cresc în liniște, departe de fotografi și de reflectoare. Nu contează cine sunt părinții lor. Nimeni nu le cere selfie-uri la ieșirea de la școală. Și ador via mea. Mă simt liber pe acest domeniu, iar copiii se joacă așa cum o făceam și eu când eram de vârsta lor, la ferma noastră din Kentucky.”

„Am petrecut o mare parte din copilărie la fermă și, când eram mic, uram ideea asta. Dar acum este un lucru bun pentru ei: nu stau pe iPad-uri, iau cina cu adulții și trebuie să strângă masa. Au o viață mult mai bună”, declara Clooney pentru Esquire în octombrie 2025. „Îmi era teamă să-mi cresc copiii în Los Angeles, în cultura hollywoodiană. Aveam impresia că nu ar fi avut niciodată o șansă reală. În Franța, oamenilor nu le pasă prea mult de celebritate. Nu vreau să se îngrijoreze din cauza paparazzilor și nici să fie comparați cu alți copii celebri.”

Donald Trump, deloc indiferent față de mutarea lui George Clooney

Deși actorul în vârstă de 64 de ani pare bine integrat în viața franceză, încă se luptă cu învățarea limbii, în ciuda celor peste 400 de zile de cursuri. Spune că învață franceza „foarte încet” și că începe să accepte ideea că propriii copii îl consideră „cam afon”. „Soția mea e disperată, pentru că adoră franceza, dar eu cred că sunt o cauză pierdută!”, a glumit el în fața jurnaliștilor.

Anunțul naturalizării franceze a starului din Ocean’s Eleven nu l-a lăsat indiferent pe Donald Trump. După ce Clooney a lăsat să se înțeleagă că este un susținător fervent al democraților, președintele american nu a ezitat să-l critice, atacând chiar noua viață a cuplului pe rețeaua sa Truth Social, pe 31 decembrie.

„Vești bune! George și Amal Clooney, doi dintre cei mai slabi analiști politici din toate timpurile, au devenit oficial cetățeni francezi”, a scris Trump. Cariera hollywoodiană a actorului nu pare să-l impresioneze pe actualul președinte, care consideră că George Clooney „nu este deloc o vedetă de cinema”, ci doar „un tip obișnuit care se plânge constant de bunul-simț în politică”. Trump nu și-a ascuns nici opiniile tranșante despre Franța, o țară pe care o descrie ca fiind „din păcate afectată de grave probleme cu criminalitatea, din cauza unei gestionări absolut catastrofale a imigrației”.

