După ce a sedus la Insula Iubirii, s-a făcut băiat de casă! Ispita masculină, „domesticit” de o blondă

Îl mai țineți minte pe Tomiță, fosta ispită de la Insula Iubirii care a despărțit câteva cupluri mai rapid decât a despărțit Moise apele?! Tânărul după care domnișoarele suspinau în urmă cu 10 ani a lăsat deoparte viața de huzur și s-a pus la „casa lui”. A devenit om de afaceri, având o firmă de construcții și se pare că și-a găsit și jumătatea. CANCAN.RO l-a surprins pe Tomiță alături de partenera lui. Cei doi s-au comportat ca un cuplu aproape căsătorit, semn că lucrurile sunt serioase în viața lui.

Se spune că orice naș își are nașul, iar imaginile cu ispita Tomiță, tânărul care făcea ravagii la emisiunea Insula Iubirii sunt dovada că vorba este nicicând mai adevărată! Antreprenorul pare că a dat burlăcia pe o relație stabilă cu o șatenă. Iată cum l-am surprins.

Ispita a fost ispitită! Tomiță, cucerit de o șatenă

Fosta ispită de la Insula Iubirii, Tomiță, a fost surprinsă de CANCAN.RO în mall Băneasa. Nu era singur, ci alături de o tânără care părea să fie iubita lui. Se pare că bărbatul care le cucerea pe toate domnișoarele de la Insula Iubirii a fost el la rândul ispitit.

Asortați, cu vestimentații casual în nuanțe kaki, Tomi și partenera lui au luat la pas magazinele din mall. Nu erau la plimbare, ci în misiune. Care? De a-și cumpăra un telefon nou care să-i satisfacă toate pretențiile! Și, la cum îl știm pe tânăr, acest lucru nu este deloc ușor!

Pretențiile fostei ispite au rămas la cote înalte

S-au oprit la mai multe magazine GSM, căci pretențiile sunt pe măsură. Au analizat, au dezbătut, au comentat… că doar nu iei un telefon așa, pe nepregătite! Iubita, atentă la toate detaliile, l-a consiliat ca un adevărat “manager de relație”. Bine, Tomi! Nu ți-ai pierdut abilitățile deprinse în Thailanda!

După ce s-a învârtit prin magazin 20 de minute, a analizat minuțios oferta și a pus câteva întrebări angajaților, Tomiță a plecat din magazin și s-a îndreptat către altul, de același gen. Bărbat hotărât, nu alta! Din păcate pentru el, nici de data aceasta nu a fost cu noroc, căci nici aici nu a găsit ce și-a dorit.

Până la urmă, Tomiță a plecat din mall așa cum a venit…lucru neobișnuit pentru el, dacă ne amintim perioada de glorie de pe Insula Iubirii! Dar, acelea sunt vremuri demult apuse. Acum pretențiile lui au crescut… în toate privințele. Acesta a fost probabil și motivul pentru care nu l-am văzut până acum cu vreo domnișoară într-o relație serioasă. În privința telefonului însă, acesta poate să mai aștepte!

Vorba aceea, când dai atâția bani pe un gadget, ar fi păcat să nu-ți placă și culoarea! Măcar în privința vieții amoroase lucrurile merg brici. Asta e până la urmă, nu le poți avea pe toate în viață.

