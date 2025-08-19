Acasă » Exclusiv » Ispita Tomiță revine după aproape un deceniu și pulverizează noii concurenți: ”Bianca avea prețul deasupra capului!” Ce a putut spune după ce Ella s-a iubit cu Teo în baie

Ispita Tomiță revine după aproape un deceniu și pulverizează noii concurenți: ”Bianca avea prețul deasupra capului!” Ce a putut spune după ce Ella s-a iubit cu Teo în baie

De: Bianca Drăgan 19/08/2025 | 19:12
Ispita Tomiță din sezoanele 1 și 2 revine  după aproape un deceniu de absență și își spune părerea, fără perdea, despre noii concurenți de anul acesta. În plus, la CANCAN pe Insulă, acesta dezvăluie ce s-a întâmplat, de fapt, între el și cele două concurente, Deea Ienciu și Elena Stroe, pe care le-a vrăjit în cadrul emisiunii.

În noua noastră emisiune, CANCAN pe Insulă, care poate fi urmărită pe Youtube și Facebook în fiecare marți, miercuri și joi, de la ora 19:00, foștii concurenți și vechile ispite vin să comenteze noul sezon. Cel mai recent invitat a fost nimeni altul decât Tomiță, celebra ispită care a reușit să destrame două cupluri în primele sezoane. După ce a întreținut relații intime la televizor cu Deea Ienciu și Elena Stroe, bărbatul a decis să ia o pauză de la televiziune.

După aproape un deceniu de absență, Tomiță revine și spune ce crede despre noile ispite și despre cuplurile noului sezon.

”Sincere condoleanțe pentru domnul Marian! Păcat de el! Nu și-a ales bine omul de lângă el, din moment ce a spus că i-a dat 500 de lei să stea lângă el în club. Clar ea avea prețul deasupra capului și era o chestiune de timp până când cineva îi făcea o ofertă mai bună. Își căuta un nou partener care avea mai mult. Bianca e prea tristă, pentru că alege nefericirea, pentru că, banii, în consecință, nu îi aduc fericirea.

Marian e un suflet bun, nevinovat, care a luat-o să îi ofere o viață bună. E un bărbat plăcut, normal. Uite, e nevinovat, ce privire are. E fix porcul înainte de tăiere. Omul nu are nicio vină că fata vrea mai mult.

Dacă fata e materialistă, iar Mattia are bani, da, cred că va putea pica. Nu știu dacă poate cântări și faptul că Mattia e mai apropiat de vârsta ei. La ea cântărește banul”, a spus Tomiță.

”Teo își face treaba și a plecat”

De asemenea, ispita masculină comentează și interacțiunea dintre Ella, iubita lui Andrei, și Teo. Aseară, cei doi au dus relația lor la un alt nivel și au întreținut relații intime în toaletă, la dream date.

”Teo e doar ispită. O place acolo doar. Eu am fost acolo și știu cum se joacă cartea acolo. Își joacă cartea de ispită, își face treaba și a plecat. E vizibil pentru mine, pentru că am fost acolo. Dacă are același raționament ca și mine, că o femeie care își înșală iubitul te va înșela și pe tine, la final îi va da cu zero. Ba chiar cu minus! (…)

Ella este picată deja. Nu poate spune că a corupt-o Teo, e și mai mare decât el. Ea l-a corupt pe el. Se bucură de viață. Ea este fericită pe nefericirea lui Andrei”, a continuat ispita din sezoanele 1 și 2, la CANCAN pe Insulă.

Cu ce s-a ocupat Tomiță cât timp nu a mai apărut la televizor, ce spune despre ispitele de anul acesta, dar și dacă ar vrea să revină în cadrul formatului care l-a consacrat, aflați doar AICI.

Tomiță revine după nouă ani, doar la CANCAN pe Insulă.

