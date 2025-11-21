Acasă » Altceva Podcast » Ispita care a mers însărcinată la Insula iubirii 2025! Abia acum s-a aflat: Este scandalul momentului! Unde s-a întâmplat

De: Irina Vlad 21/11/2025 | 13:14
Este scandalul momentului în Spania! După ce s-au cunoscut din postura ispită-concurent, Mayeli și Alvaro s-au cuplat, iar acum au decis să își testeze relația în sezonul 9 de la Insula iubirii. Fără prea multe explicații, ce doi au fost eliminați, însă motivul s-a aflat abia acum. 

Mayeli a fost ispită în sezonul trecut și s-a cuplat cu Alvaro, care era în relație cu Alba. Aventura lui cu Erika și cea a iubitei sale cu prietenul său Borja au pus capăt definitiv relației lor. Mayeli a fost una dintre ispitele de la „La isla de las tentaciones 8” și a reușit să pună mâna pe el după terminarea filmărilor, iar la trei luni distanță s-au asumat public relația de iubire. Dar, fără îndoială, aventura lor de pe insula tentațiilor din acest an nu va fi una ușoară.

Fosta ispită Mayeli este însărcinată cu Alvaro

Sezonul acesta, cei doi au mers pe insula tentațiilor să își testeze relația, însă în roluri diferite – de iubiți. Mayeli și-a petrecut primele ore în „Villa Playa” înconjurată de noii ei colegi și integrându-se cât se poate de bine.

Fosta ispită Mayeli este însărcinată cu Alvaro/ sursă foto: social media

Râsete, primele conversații, momente memorabile… dar, mai presus de toate, mărturisiri. Ecuadoriana stabilită în Valencia a mărturisit nimic mai mult și nimic mai puțin decât… că l-a înșelat pe Alvaro! Toate acestea după ce Alvaro a înșelat-o pe ea, după cum se știe deja.

