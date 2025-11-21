Ispita care a mers însărcinată la Insula iubirii 2025! Abia acum s-a aflat: Este scandalul momentului! Unde s-a întâmplat

Este scandalul momentului în Spania! După ce s-au cunoscut din postura ispită-concurent, Mayeli și Alvaro s-au cuplat, iar acum au decis să își testeze relația în sezonul 9 de la Insula iubirii. Fără prea multe explicații, ce doi au fost eliminați, însă motivul s-a aflat abia acum.

Mayeli a fost ispită în sezonul trecut și s-a cuplat cu Alvaro, care era în relație cu Alba. Aventura lui cu Erika și cea a iubitei sale cu prietenul său Borja au pus capăt definitiv relației lor. Mayeli a fost una dintre ispitele de la „La isla de las tentaciones 8” și a reușit să pună mâna pe el după terminarea filmărilor, iar la trei luni distanță s-au asumat public relația de iubire. Dar, fără îndoială, aventura lor de pe insula tentațiilor din acest an nu va fi una ușoară.

Fosta ispită Mayeli este însărcinată cu Alvaro

Sezonul acesta, cei doi au mers pe insula tentațiilor să își testeze relația, însă în roluri diferite – de iubiți. Mayeli și-a petrecut primele ore în „Villa Playa” înconjurată de noii ei colegi și integrându-se cât se poate de bine.

Râsete, primele conversații, momente memorabile… dar, mai presus de toate, mărturisiri. Ecuadoriana stabilită în Valencia a mărturisit nimic mai mult și nimic mai puțin decât… că l-a înșelat pe Alvaro! Toate acestea după ce Alvaro a înșelat-o pe ea, după cum se știe deja.

„L-am înșelat când eram cu el, doar o singură dată. Eram supărată pe el și i-am trimis niște poze „fierbinți” și chestii de genul ăsta. Sunt înșelăciuni cibernetice”, a subliniat ea, după ce le-a reamintit tuturor că Álvaro, la rândul său, a înșelat-o cu Érika.

Cu toate acestea, Mayeli a declarat în fața camerelor de filmat de la „La isla de las tentaciones 9” că este foarte îndrăgostită de partenerul ei, Álvaro Rubio: „Sunt atât de mulți bărbați frumoși, încât niciunul nu mi se pare frumos. Nu știu ce m-a apucat, dar sunt foarte îndrăgostită de el și nu mă gândesc decât la ce o fi făcând el în cealaltă vilă”.

Ei bine, șederea lor în sezonul 9 de la Insula iubirii din Spania nu a fost de lungă durată. Mayeli și Alvaro au fost eliminați din emisiune, iar motivul pare să fie unul cât se poate de serios: bruneta este însărcinată, ”întâmplare” de care a aflat în timpul filmărilor.

