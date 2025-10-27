Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!

Lolrelai a făcut cum a făcut și a ispitit…. ispita! Să mai zică cineva că băieții răi nu pot fi făcuți bărbați de casă! Iată că se poate! Pentru CANCAN.RO, vedeta Antenei 1 ne dezvăluie cum l-a vrăjit pe Ahmad Daas, din sezonul șapte al emisiunii care a cucerit România! La rândul său, și tânărului pare să îi placă nespus noua poziție! Adio burlăcie curând? Hmmm!

Lolrelai a tras lozul câștigător! A ispitit, culmea culmilor, fix ispita de la Antena 1! Concurenta de la iUmor a făcut bărbat de casă din Ahmad Daas, din sezonul șapte de la Insula Iubirii! Deși multe râvnesc la el, Ștefania Costache a pus monopol pe antreprenor! Așadar, doamnelor și domnișoarelor, luați-vă gândul!

Nu vă gândiți ca parcursul celor doi îndrăgostiți a fost unul simplu de la început! Din păcate, inițial, Ahmaad nu era extrem de convins că își dorește lucruri atât de serioase și a avut nevoie de mai mult timp de gândire la întoarcerea sa în România. Din fericire, lucrurile au luat-o pe un făgaș bun, iar relația lor s-a dezvoltat armonios în cele din urmă!

Eu am avut nevoie de mai mult timp, mai ales după ultimii ani pe care i-am petrecut în Ierusalim. Îmi trebuia foarte mult spațiu personal, pentru a ști ce simt și ce îmi doresc de la viață… Lolrelai a venit în viața mea foarte repede și chiar știam cum să procedez, dar cred că suntem pe calea ce bună! Este totul din ce în ce mai bine! Ne simțim mult mai ok! Doamne ajută! Tot înainte!, a recunoscut Ahmad, dovadă că relația cu Lolrelai care l-a transformat considerabil.

”Nu există nicio șansă să mă ispitească nimeni altcineva”

La rândul său, și Lolrelai de la Iumor recunoaște că relația lor nu a debutat chiar atât de repede și de ușor. Partea bună a fost că tânăra a avut răbdare și a așteptat ca ispita din sezonul șapte să își pună ordine în gânduri. Și ce bine că nu a așteptat degeaba! Eforturile ei au dat roade din plin, iar acum radiază de fericire unul în preajma celuilalt!

Sunt extrem de surprinsă de transformarea lui Ahmad! Trebuie să spun asta! Recunosc că nu mă așteptam, însă devine un bărbat din ce în ce mai bărbat, mai mișto! În momentul de față, nu există nicio șansă să mă ispitească nimeni altcineva!, a declarat Lolrelai de la Iumor despre noua sa relație cu ispita masculină, pentru CANCAN.RO.

