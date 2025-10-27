Acasă » Exclusiv » Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!

Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!

De: Bianca Drăgan 27/10/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
11 poze
Vezi galeria foto

Lolrelai a făcut cum a făcut și a ispitit…. ispita! Să mai zică cineva că băieții răi nu pot fi făcuți bărbați de casă! Iată că se poate! Pentru CANCAN.RO, vedeta Antenei 1 ne dezvăluie cum l-a vrăjit pe Ahmad Daas, din sezonul șapte al emisiunii care a cucerit România! La rândul său, și tânărului pare să îi placă nespus noua poziție! Adio burlăcie curând? Hmmm!

Lolrelai a tras lozul câștigător! A ispitit, culmea culmilor, fix ispita de la Antena 1! Concurenta de la iUmor a făcut bărbat de casă din Ahmad Daas, din sezonul șapte de la Insula Iubirii! Deși multe râvnesc la el, Ștefania Costache a pus monopol pe antreprenor! Așadar, doamnelor și domnișoarelor, luați-vă gândul!

Nu vă gândiți ca parcursul celor doi îndrăgostiți a fost unul simplu de la început! Din păcate, inițial, Ahmaad nu era extrem de convins că își dorește lucruri atât de serioase și a avut nevoie de mai mult timp de gândire la întoarcerea sa în România. Din fericire, lucrurile au luat-o pe un făgaș bun, iar relația lor s-a dezvoltat armonios în cele din urmă!

Eu am avut nevoie de mai mult timp, mai ales după ultimii ani pe care i-am petrecut în Ierusalim. Îmi trebuia foarte mult spațiu personal, pentru a ști ce simt și ce îmi doresc de la viață… Lolrelai a venit în viața mea foarte repede și chiar știam cum să procedez, dar cred că suntem pe calea ce bună!

Este totul din ce în ce mai bine! Ne simțim mult mai ok! Doamne ajută! Tot înainte!, a recunoscut Ahmad, dovadă că relația cu Lolrelai care l-a transformat considerabil.

Lolrelai a ispitit… ispita!
Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au reacționat oamenii
Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au...
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate. Ce sumă obține zilnic?
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate....

”Nu există nicio șansă să mă ispitească nimeni altcineva”

La rândul său, și Lolrelai de la Iumor recunoaște că relația lor nu a debutat chiar atât de repede și de ușor. Partea bună a fost că tânăra a avut răbdare și a așteptat ca ispita din sezonul șapte să își pună ordine în gânduri. Și ce bine că nu a așteptat degeaba! Eforturile ei au dat roade din plin, iar acum radiază de fericire unul în preajma celuilalt!

Sunt extrem de surprinsă de transformarea lui Ahmad! Trebuie să spun asta! Recunosc că nu mă așteptam, însă devine un bărbat din ce în ce mai bărbat, mai mișto! În momentul de față, nu există nicio șansă să mă ispitească nimeni altcineva!, a declarat Lolrelai de la Iumor despre noua sa relație cu ispita masculină, pentru CANCAN.RO.

Lolrelai, tot mai aproape de a câștiga procesul cu medicul care a abuzat-o. (sursă - social media)
Lolrelai radiază de fericire acum! (sursă – instagram.com)

NU RATA: Ella Vișan și Andrei Lemnaru, din nou împreună! După anularea nunții, destinul i-a adus iar unul lângă celălalt: “A fost un șoc”

VEZI ȘI: Jaguaru, prins în offside cu o femeie măritată! Soţul n-a mai răbdat şi l-a confruntat: “Avea un fiu de vârsta mea”
Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.
Tags:
Iți recomandăm
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Video Exclusiv
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
OUCH! Bettyshor a vorbit prea mult și o încasează! Factură de 30.000 € pentru “făcătură”!
Exclusiv
OUCH! Bettyshor a vorbit prea mult și o încasează! Factură de 30.000 € pentru “făcătură”!
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Mediafax
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru...
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală cu sancțiunile impuse Moscovei
Mediafax
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală...
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Digi 24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu cât ar putea scădea veniturile și profiturile companiei
Digi24
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu cât ar putea scădea...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea ...
Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea a făcut primii pași aici?”
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
OUCH! Bettyshor a vorbit prea mult și o încasează! Factură de 30.000 € pentru “făcătură”!
OUCH! Bettyshor a vorbit prea mult și o încasează! Factură de 30.000 € pentru “făcătură”!
Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic. S-a resimțit inclusiv în Istanbul
Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic. S-a resimțit inclusiv în Istanbul
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: ...
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de…
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
Vezi toate știrile
×