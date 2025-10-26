Acasă » Exclusiv » Jaguaru, prins în offside cu o femeie măritată! Soţul n-a mai răbdat şi l-a confruntat: “Avea un fiu de vârsta mea”

Jaguaru, prins în offside cu o femeie măritată! Soţul n-a mai răbdat şi l-a confruntat: “Avea un fiu de vârsta mea”

De: Bianca Drăgan 26/10/2025 | 23:40
În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Jaguaru de la Insula Iubirii vorbeşte despre dragostea vieţii lui şi prima noapte de amor. Concurentul de la Antena 1 povesteşte cum au decurs cele mai tari date-uri, ce nu ar accepta într-o relaţie şi aventura cu femeia măritată. Cum a decurs confruntarea cu soţul furios al acesteia, citiţi mai jos! Vedeta Antenei 1 nu a lăsat deloc capul în pământ!

Jaguaru de la Insula Iubirii este mai ceva decât o carte deschisă. Concurentul nu are cenzură sau perdea când vine vorba despre experienţele sale cu femei şi spune fix ce simte şi ce crede. Aşa cum ne-a obişnuit şi în emisiune, tânărul se exprimă extrem de liber de fiecare dată!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, vedeta Antenei 1 povesteşte cum a ajuns angrenat într-o relaţie cu o femeie măritată mult mai în vârstă decât el. În timpul unei veri în Italia, Jaguaru a decis să accepte o noapte de pomină alături de doamna cu pricina, însă lucrurile au evoluat rapid şi au continuat să se desfăşoare pe parcursul mai multor ani!

Am învăţat multe de la ea. Eu aveam 20 de ani, iar ea 47, dar în Italia, femeile la 50 de ani sunt diferite. Uneori sunt mai frumoase decât cele de 20! A fost super! Eu sunt foarte nebun în pat, iar ea se ţinea după mine. A fost doar o seară la mare mai întâi, dar ea s-a îndrăgostit. Apoi s-a întors acasă şi a început cu cadouri, dar eu nu sunt genul, deşi le-am acceptat. Ne-am văzut apoi patru ani, pe timpul verii, din când în când, a povestit concurentul.

Soţul femeii adulterine, faţă în faţă cu Jaguaru

Visul frumos nu s-ar fi spulberat nici după atâţia ani, însă soţul femeii infidele a aflat crudul adevăr şi le-a întrerupt idila! Ba mai mult, bărbatul înşelat a mers în oraşul în care locuia Jaguaru pentru a-l confrunta.

Din fericire, discuţia nu a escaladat într-un mod urât ori violent, ci s-a limitat la o simplă discuţie bărbătească în care participantul de la Antena 1 a explicat totul cu detalii.

Totul s-a terminat când a aflat soţul. Era măritată şi avea un fiu de vârsta mea. Ea locuia în Milano. Au trecut 14 ani de atunci. Îmi amintesc că soţul a venit să vorbească cu mine. I-am zis că îmi pare rău, că nu e vina mea că soţia lui are alte dorinţe. El m-a întrebat ce am eu şi nu are el, l-am întrebat dacă vrea să mint sau să zic adevărul care doare.

I-am povestit atunci tot ce am făcut cu el. El a descoperit de la mine o persoană pe care el o cunoştea. A dat mâna cu mine. Şi mie mi s-a părut asta ciudat. Soţul a realizat atunci că din viaţa lor lipseau sarea şi pierul.

De atunci nu ne-am mai văzut, dar mi-a plăcut. A fost o experienţă wow! Nu aş vrea să  mă mai văd cu ea acum, a încheiat Jaguaru.

În plus, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, vedeta vorbeşte despre prima sa iubire, Noemi, aventurile cu femei după Insula Iubirii, colegii din emisiune şi planurile lui. Aflaţi totul doar AICI.

Smash or Pass cu Jaguaru!

