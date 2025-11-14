S-a tunat și a ajuns de nerecunoscut! Cum arată ispita de la Insula iubirii 2025, după ultima intervenție

Transformare spectaculoasă pentru ispita de la „Insula Iubirii” 2025! Cum arată acum Mihaela Mincu după ultima intervenție estetică! Iată ultima postare cu ispita!

Pe lângă aspectul fizic, transformarea Mihaelei a atras atenția și prin contrastul față de perioada petrecută pe insulă. Dacă atunci se afla în vacanță și experiența era caracterizată de relaxare și distracție, acum imaginea sa sugerează mai multă maturitate și un stil personal mult mai bine definit.

Cum arată Mihaela acum

Aventura Mihaelei Mincu pe „Insula Iubirii” a fost mai scurtă decât se aștepta, tânăra părăsind Thailanda după doar zece zile. Decizia nu a fost una planificată, ci a intervenit ca urmare a unei situații personale neprevăzute, care a făcut necesară întoarcerea ei în țară. Chiar și în aceste condiții, timpul petrecut pe insulă i-a permis să lase o impresie puternică și să-și facă remarcate trăsăturile și personalitatea.

Mihaela Mincu, una dintre cele mai cunoscute ispite ale sezonului 2025 de la „Insula Iubirii”, a trecut printr-o schimbare vizibilă care nu a trecut neobservată de fani. Dacă în primăvară, pe parcursul filmărilor în Thailanda, imaginea sa era una naturală, acum aparițiile publice și fotografiile recente arată o transformare remarcabilă.

Aspectul ei facial a fost accentuat în urma unei intervenții estetice care i-a modificat conturul feței și a netezit anumite trăsături, oferindu-i un look mult mai sofisticat și diferit față de perioada în care a fost filmată pentru emisiune. Tânăra se pare că a apela la injectarea de acid în buze.

CITEȘTE ȘI: Ella Vişan are iubit… imaginar! Pretinde că este fericită în noua relație, dar ADEVĂRUL este altul

NU RATA: EX-ul Ellei şi ispita Teo, întâlnire de gradul zero, în România: l-a făcut ”din mare, mic” sau l-a iertat după ce i-a sedus logodnica-n baie? ”Totul se plătește”