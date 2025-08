Cum arată acum Tomiță, la 9 ani după ce a fost ispită la Insula Iubirii. Este de nerecunoscut!

Puțini știu cum arată Tomiță în prezent! A trecut printr-o transformare uluitoare la 9 ani după ce a fost ispită la Insula Iubirii. Este de nerecunoscut acum! Cu se ocupă? S-a afișat pe rețelele de socializare alături de o mare personalitate din România!

Vă mai amintiți de Tomiță Giurgia, una dintre cele mai râvnite ispite masculine de la Insula Iubirii? În 2015, în primul sezon al show-ului filmat în Thailanda, tânărul a făcut ravagii printre concurente și a devenit rapid un personaj controversat după ce a cucerit-o pe Deea, aflată în competiție alături de iubitul ei. Timpul a trecut, iar astăzi are o viață schimbată, departe de camerele de filmat.

După două sezoane, Tomiță Giurgia a decis să iasă din luminile reflectoarelor și să-și schimbe complet direcția în viață. A renunțat la postura de ispită și a intrat în lumea afacerilor. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că s-a retras de pe micul ecran, dar a rămas activ pe rețelele de socializare.

Astăzi, Tomiță Giurgia este antreprenor cu acte în regulă. A pus pe picioare o firmă de construcții și colaborează cu oameni influenți din industrie. De asemenea, nu puține sunt imaginile postate în mediul online în care apare alături de nimeni altul decât Ilie Năstase, semn că acesta are legături strânse cu persoane influente.

Transformarea fizică este, de asemenea, notabilă. Face sport regulat, călătorește prin destinații exotice și afișează un stil de viață sănătos, echilibrat. Este important de precizat faptul că Tomiță Giurgia preferă să fie discret atunci când vine vorba de viața lui personală. În trecut, tânărul spunea că nu avea o iubită, moment în care a dezvăluit că își dorește lângă el o femeie naturală.

„Oficial nu am o iubită. Într-o relație sunt sincer și natural. Să ne simţim bine, să ne bucurăm de viaţă. Am 25 de ani, o să vină şi o familie o să vină şi un copil. Dacă o să fie, nu zic nu. Viaţa şi ceea ce ne înconjoară ne maturizează. M-am zbătut pentru unele femei. Dacă te place, te place aşa cum eşti. Totul vine de la sine. Îmi place o femeie să fie naturală. Nu cred în iubirea pe interes. Nu am un criteriu sau o limită de vârstă. Erau impunătoare pe insula iubirii şi pe urmă”, spunea fosta ispită.