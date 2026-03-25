Probleme pentru fiul lui Christian Sabbagh la grădiniță! Iulia, soția prezentatorului Kanal D, a trebuit să îl mute de urgență

Un nou caz care ridică semne grave de întrebare asupra sistemului destinat copiilor cu cerințe educaționale speciale a ieșit la iveală în București, după ce mai mulți părinți au semnalat posibile abuzuri într-o grădiniță specială. Situația a stârnit un val de reacții în spațiul public, mai ales după ce printre copiii afectați s-ar afla atât fiul Iuliei și al lui Cristian Sabbagh, cât și alți copii cu nevoi similare.

Potrivit informațiilor apărute, suspiciunile au început să se contureze în urma unor schimbări de comportament observate la copii. Părinții au remarcat stări de teamă, anxietate și reacții neobișnuite, fără o explicație clară oferită de personalul instituției. În unele cazuri, copiii au devenit retrași sau, dimpotrivă, au început să manifeste episoade de agitație și agresivitate, semnale care au ridicat îngrijorări serioase.

Copilul lui Cristian Sabbagh a fost agresat la grădiniță

Situația a devenit și mai alarmantă după ce un părinte ar fi decis să documenteze ceea ce se întâmplă în interiorul grădiniței, folosind un dispozitiv de înregistrare. Materialele obținute ar indica un comportament inadecvat din partea unor cadre didactice, incluzând limbaj agresiv, atitudini dure și lipsă de empatie față de copii. De asemenea, au fost semnalate situații în care cei mici ar fi fost ținuți în condiții restrictive, fără sprijin emoțional adecvat.

„Nu am somn de două zile, gândindu-mă de câte ori s-a culcat Geo al meu în palme. Sunt foarte dezamăgită de această instituție a statului de această dată. Până acum, Geo a fost înscris în învățământul privat. L-am adus din septembrie la această școală. L-am adus la, așa cum se spune, cea mai bună școală din București pentru copii cu CES, copii speciali, Școala „Sfântul Nicolae”. Din septembrie până în decembrie, toate bune și frumoase. Geo era un copil minunat. Se pare că în decembrie copilul a început să își schimbe comportamentul. Geo devenise agresiv. Nu știam de ce. Ele mi-au spus că, într-adevăr, este puțin mai agresiv, că sigur se petrece ceva cu el, dar nu știau să dea o explicație anume. Mi-au spus să-i pun un însoțitor, pur și simplu. (…) Când l-am luat pe Geo de la grădiniță, tremura în mașină. Eu am vrut să iau mâna de pe volan, să dau muzica mai încet, pentru că era foarte tare. Am vrut să vorbesc cu el. El era foarte speriat și se ferea de orice gest al meu. Am ajuns acasă, i-am dat să mănânce, l-am lăsat să se liniștească puțin. A venit la mine și îmi spunea într-una să nu-l trag de păr. O să fie nevoie să-i caut un loc unde el să fie iubit, unde nu este bătut. (…) Nu o să mă las până nu se sesizează Ministrul Educației și dacă e nevoie, o să lupt alături de acest părinte până ajung la domnul președinte, până la domnul Bolojan, oriunde, pentru trauma fetiței. Pentru că și eu am un copil cu CES, l-am dus pe Geo la Viena și am făcut terapie și fac tot ceea ce este nevoie pentru copilul meu.”, a spus Iulia Sabbagh.

Ce a decis familia Sabbagh pentru fiul lor

În acest context, familia Sabbagh a luat decizia de a-și retrage copilul din unitatea respectivă și de a-l înscrie într-o grădiniță de masă, considerând că mediul ar putea fi mai sigur și mai potrivit pentru dezvoltarea lui. Decizia reflectă o tendință tot mai des întâlnită în rândul părinților care, în lipsa încrederii în sistemul special, caută alternative care să le ofere copiilor șanse reale la integrare și echilibru emoțional.

„Sunt în punctul ăla în care inima îți bate între speranță și frică… 💔 După agresiunile întâmplate la grădinița specială, am luat-o de la capăt. Interviuri, căutări, oameni, întrebări…Am găsit în sfârșit un shadow și am reușit să îl transfer pe Geo la o grădiniță de masă. Ar trebui să fie un nou început. Și totuși… am inima strânsă. Pentru că, în spatele ușilor închise, circulă prea multe povești. Povești despre copii greu de înțeles, despre copii etichetați, respinși… Nu pentru că nu ar avea valoare, ci pentru că nu se încadrează în “tipar”. Pentru că nu își pot gestiona emoțiile precum copiii tipici. Pentru că sistemul, uneori, nu știe, nu poate, sau nu vrea să îi vadă cu adevărat. Și atunci mă gândesc… câte mame trăiesc asta în tăcere? Mame care își adună copiii de pe jos, nu doar fizic, ci emoțional. Mame care negociază zilnic cu frica. Mame care zâmbesc în public și plâng noaptea, cu fața în pernă. Mame care se trezesc dimineața cu aceeași rugăciune: “Poate azi va fi mai bine…” Nu vorbim destul despre lupta asta invizibilă, dusă cu o forță pe care nici noi nu știam că o avem. Despre cât de greu este să îți vezi copilul neînțeles… Si totuși să continui să crezi pentru el, când el nu mai poate. Da, există și oameni buni. Există educatori care văd, care simt, care aleg să fie acolo cu sufletul. Și pentru ei, recunoștință infinită. 🤍 Dar până când fiecare copil va fi privit cu răbdare, cu empatie și cu respect… noi, mamele, vom continua să ducem această luptă. Zi de zi, în tăcere sau cu voce tare. Pentru că ei sunt lumea noastră. Și nu renunțăm!”, a mai spus soția omului de televiziune.

Cazul nu este unul izolat. Mai mulți părinți au început să își spună experiențele, conturând o imagine îngrijorătoare a unor practici care, în loc să sprijine copiii vulnerabili, le pot accentua dificultățile. Lipsa de comunicare, insuficienta pregătire sau suprasolicitarea personalului sunt doar câteva dintre problemele invocate.

