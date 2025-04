Răsturnare de situație în cazul Șacalului, bărbatul care le-a omorât pe Denisa și Delia. Și-a recunoscut fapta, după un an de la crimele din Constanța!

Neculai Mitrea, poreclit Șacalul din Constanța, a făcut mărturisiri tulburătoare despre dubla crimă pe care a omis-o. După un an în care a susținut că este nevinovat, bărbatul a recunoscut că el le-a ucis pe cele două fete Delia și Denisa și a povestit în fața magistraților cum s-a petrecut totul. Află, în articol, toate detaliile!

În vara anului 2024, o dublă crimă a avut loc în Constanța. Denisa și Delia, două tinere în vârstă 28 și 34 de ani, au fost găsite fără viață în două zile diferite, iar probleme l-au incriminat pe Neculai Mitrea, cunoscut drept Șacalul. Totuși, acesta a susținut că este nevinovat, iar la primele audieri ar fi refuzat să comunice cu anchetatorii. Mai mult decât atât, oamenii legii au descoperit că ar fi avut doi complici, pe concubina sa și pe fiul acesteia.

Citește și: Alertă în Constanța! Minorul implicat în dosarul „Șacalul” a dispărut

Șacalul a recunoscut că le-a ucis pe Delia și Denisa, la aproape un an de la crimele îngrozitoare. Inițial, acesta a negat și a încercat să le dea autorităților diverse argumente. Totuși, oamenii legii au avut probe care l-au incriminat.

Una dintre fete a fost descoperită fără suflare chiar în apartamentul pe care bărbatul îl închiriase, iar trupul neînsuflețit ale celeilalte victime a fost găsit pe un câmp. Recent. Neculai Mitrea le-a povestit magistraților cum s-a petrecut totul.

Pentru că dacă ar fi fost să am de gând un asemenea fapt, aș fi făcut la fel și cu celelalte două. Nu cunoșteam situația materială a victimei. Am contactat-o prima dată pe Avram Delia. I-am găsit numărul pe un site, chiar în ziua aceea. M-am întâlnit cu ea de două ori. Aproximativ 2 ore. Ne-am întâlnit în Mamaia Sat. Și ne-am dus, am plecat, ne-am dus iar. În același scop. Modul de săvârșire nu a fost prin sugrumare”, a declarat Șacalul, în fața magistraților, potrivit Seapress.ro .

Bărbatul a continuat să povestească cele întâmplate. El a susținut că, după întâlnirea cu Delia, a observat că îi lipsesc 1000 de lei și a contactat-o din nou pentru a-i cere explicații.

Autoturismul nu l-am luat în scop de a-l vinde sau de a obține bani. L-am luat cu intenția de a fi contactat, pentru a-mi restitui banii. Nu am mai fost contactat de victimă și am decis să vând autoturismul”, a mai spus criminalul din Constanța.

Apoi eu am lovit-o cu pumnul. Aceasta a căzut inconștientă la pământ. Moment în care eu am luat de pe pat una dintre chei și am încuiat ușa. I-am dat un pumn în zona bărbiei. Un singur pumn. Și a căzut inconștientă.

Șacalul a povestit și modul în care i-a luat viața Denisei, a doua sa victimă. Bărbatul a susținut că o cunoștea pe tânăra în vârstă de 28 de ani de ceva timp. Cei doi s-au întlnit înainte de prima crimă, în locul în care lucra Neculai Mitrea.

„Nu știam că se prostituează. Am aflat ulterior. (…) Am chemat-o și nu știam că e ea. A fost surpriză pentru amândoi. A venit la apartament unde se afla și Radu Elisei. (n.red minorul) Am stat împreună cu victima, Radu Elena și Radu Elisei. Am consumat droguri. A venit și ea cu droguri.

După vreo două ore, Radu Elena și Radu Elise au plecat. Am rămas eu cu Denisa. Mai erau copii în casă. Alți trei copii. Am întreținut cu Denisa relații sexuale. (…) Ulterior, Denisa m-a rugat să o las să se odihnească o oră, două, trei. Am fost de acord. După care, după aproximativ trei ore, a început să țipe că mai vrea bani pentru ce prestase”, a povestit Șacalul.