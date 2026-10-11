Teo Costache, primele imagini cu noua iubită! Mesajul transmis de ispita care a făcut ravagii la Insula Iubirii

Teo Costache, primele imagini cu noua iubită! Mesajul transmis de ispita care a făcut ravagii la Insula Iubirii
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Teo Costache pare să traverseze o perioadă frumoasă pe plan sentimental, după ce a publicat pe rețelele de socializare o imagine alături de o tânără misterioasă. Fosta ispită de la Insula Iubirii a atras imediat atenția urmăritorilor, iar fotografia postată recent a stârnit curiozitatea celor care îi urmăresc activitatea. Deși nu a oferit detalii concrete despre identitatea femeii care îl însoțește, indiciile din mediul online au alimentat speculațiile potrivit cărora acesta ar avea o nouă iubită.

După participarea la unul dintre cele mai urmărite reality show-uri din România, viața personală a lui Teo Costache a continuat să fie un subiect de interes pentru public. Aparițiile sale în emisiune, dar mai ales apropierea de Ella Vișan, au contribuit la notorietatea de care se bucură și în prezent. Acum, la ceva timp după experiența din Thailanda, tânărul pare să își îndrepte atenția către un nou capitol al vieții sale sentimentale.

Teo Costache, apariție neașteptată alături de o tânără misterioasă

Fosta ispită a publicat recent o fotografie realizată într-un lift, în care apare alături de o tânără. Imaginea a atras rapid atenția internauților, mai ales în contextul în care Teo nu a oferit până acum prea multe informații despre viața sa amoroasă actuală.

Postarea a fost însoțită de o melodie aleasă într-un mod care a ridicat semne de întrebare cu privire la relația dintre cei doi. Versurile piesei fac referire la doi îndrăgostiți care își doresc să rămână împreună, ceea ce a contribuit la apariția speculațiilor că tânărul ar fi implicat într-o nouă poveste de dragoste.

Teo și noua sa iubită/foto: Instagram

„Tot ce-mi trebuie în această viață plină de păcate/ Suntem eu și iubita mea (eu și iubita mea) / Gata să mergem împreună până la capăt / Suntem eu și iubitul meu (eu și iubitul meu) (așa e)”, au spus versurile melodiei pe care s-a postat Teo Costache.

Chiar dacă o fotografie și alegerea unei melodii nu reprezintă o confirmare oficială a unei relații, modul în care a fost construită postarea i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă femeia din imagine este noua parteneră a fostei ispite.

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Motivul pentru care Teo nu a plăcut-o niciodată pe Maria Avram, deși l-a scos la date: ”M-a omorât, nu mai puteam”

 

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