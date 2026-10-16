Sezonul X din Insula Iubirii nu contenește să ne aducă surprize! Se pare că anul acesta, producția a decis să încingă spiritele prin integrarea unui element neașteptat în vila fetelor! În timpul unei petreceri în care voia bună era la ea acasă, fetele s-au trezit față în față cu o plasmă care le-a dat bătăi de cap!

Într-unul dintre episoadele difuzate din emisiunea „Insula Iubirii” a avut loc o „apariție” surprinzătoare! Fetele s-au trezit puse față în față cu un televizor, chiar în mijlocul curții de la vila în care locuiesc pentru 21 de zile. Se pare că producția și-a dorit să facă lucrurile mai interesante și să le bage pe partenerele din cupluri în mijlocul petrecerii iubiților lor… la propriu! Fetele au primit imagini live cu partenerii lor, care se distrau nevoie mare alături de ispitele feminine.

De ce a apărut un televizor la Insula Iubirii

Producătorul show-ului a declarat că intenția a fost ca fetele să își vadă iubiții și în afara celebrelor ceremonii ale focului. Se pare că tactica aleasă de producție a dat roade. În momentul în care au văzut plasma chiar în mijlocul curții lor, fetele au început să își pună fel de fel de întrebări. Pe de altă parte, Fotea spune că televizorul le oferă și ispitelor o imagine mai clară despre dinamica relațiilor în care se află participanții.

Acest lucru a fost sesizat și de ispita Narcis Bujor, care a avut aceeași remarcă în cadrul unui episod trecut. Acesta a spus că prezenta televizorului și vizionarea în grup a imaginilor din vila băieților le va împiedica pe fete să mintă despre ceea ce văd, de fapt, la bonfire-urile la care sunt chemate, pe rând, de Radu Vâlcan.

„Anul acesta am decis să le oferim șansa ca partenerii din cuplu să vadă imagini cu ce face celălalt în cealaltă vilăz, într-o modalitate inedită. Și am spus că, dacă până acum aveau ocazia să vadă imagini doar la ceremoniile focului alături de Radu și să analizeze, să judece, sau aveau ocazia să vadă imagini cu partenerul pe o tabletă cu care de fiecare dată când Radu intră în vilă provoacă emoții, atunci am decis să le oferim ocazia să vadă imagini pe o tabletă mai mare, să-i spunem. Un televizor pe care l-am introdus în vilă, apare de niciunde și nu știi când vei vedea imagini de acolo și despre cine sunt acele imagini. Un alt lucru interesant este că, în felul acesta, inclusiv ispitele fete sau băieți au ocazia să înțeleagă mai multe lucruri despre dinamica relațiilor, dinamica din cuplul respectiv. A fost un soi de ocazie unică, un soi de open-air cinema. E un element nou pe care l-am încercat, și anume un televizor mare care apare brusc într-una dintre vile și creează genul ăla de situație în care nu ai încotro, trebuie să te așezi, îți iei popcorn și nu se știe ce film o să vezi. Evident, dacă suntem aici la Insula Iubirii, cu siguranță te aștepți ca ceea ce vei vedea în legătură cu partenerul tău să fie un material plin de surprize”, a declarat Alex Fotea, producătorul show-ului.

Rămâne de văzut dacă televizorul își va face apariția și pe insula băieților și care vor fi reacțiile acestora, dar și ale ispitelor!

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