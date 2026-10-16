De ce a apărut un televizor doar în vila fetelor de la Insula Iubirii. Pentru cine l-au adus producătorii, de fapt

De ce a apărut un televizor doar în vila fetelor de la Insula Iubirii. Pentru cine l-au adus producătorii, de fapt
Galerie Foto 7
De ce a apărut un televizor doar în vila fetelor de la Insula Iubirii. Pentru cine l-au adus producătorii, de fapt
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Sezonul X din Insula Iubirii nu contenește să ne aducă surprize! Se pare că anul acesta, producția a decis să încingă spiritele prin integrarea unui element neașteptat în vila fetelor! În timpul unei petreceri în care voia bună era la ea acasă, fetele s-au trezit față în față cu o plasmă care le-a dat bătăi de cap!

Într-unul dintre episoadele difuzate din emisiunea „Insula Iubirii” a avut loc o „apariție” surprinzătoare! Fetele s-au trezit puse față în față cu un televizor, chiar în mijlocul curții de la vila în care locuiesc pentru 21 de zile. Se pare că producția și-a dorit să facă lucrurile mai interesante și să le bage pe partenerele din cupluri în mijlocul petrecerii iubiților lor… la propriu! Fetele au primit imagini live cu partenerii lor, care se distrau nevoie mare alături de ispitele feminine.

De ce a apărut un televizor la Insula Iubirii

Producătorul show-ului a declarat că intenția a fost ca fetele să își vadă iubiții și în afara celebrelor ceremonii ale focului. Se pare că tactica aleasă de producție a dat roade. În momentul în care au văzut plasma chiar în mijlocul curții lor, fetele au început să își pună fel de fel de întrebări. Pe de altă parte, Fotea spune că televizorul le oferă și ispitelor o imagine mai clară despre dinamica relațiilor în care se află participanții.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Acest lucru a fost sesizat și de ispita Narcis Bujor, care a avut aceeași remarcă în cadrul unui episod trecut. Acesta a spus că prezenta televizorului și vizionarea în grup a imaginilor din vila băieților le va împiedica pe fete să mintă despre ceea ce văd, de fapt, la bonfire-urile la care sunt chemate, pe rând, de Radu Vâlcan.

Alex Fotea, producătorul de la Insula Iubirii, sursa foto: Social Media

„Anul acesta am decis să le oferim șansa ca partenerii din cuplu să vadă imagini cu ce face celălalt în cealaltă vilăz, într-o modalitate inedită. Și am spus că, dacă până acum aveau ocazia să vadă imagini doar la ceremoniile focului alături de Radu și să analizeze, să judece, sau aveau ocazia să vadă imagini cu partenerul pe o tabletă cu care de fiecare dată când Radu intră în vilă provoacă emoții, atunci am decis să le oferim ocazia să vadă imagini pe o tabletă mai mare, să-i spunem.

Un televizor pe care l-am introdus în vilă, apare de niciunde și nu știi când vei vedea imagini de acolo și despre cine sunt acele imagini. Un alt lucru interesant este că, în felul acesta, inclusiv ispitele fete sau băieți au ocazia să înțeleagă mai multe lucruri despre dinamica relațiilor, dinamica din cuplul respectiv. A fost un soi de ocazie unică, un soi de open-air cinema.

E un element nou pe care l-am încercat, și anume un televizor mare care apare brusc într-una dintre vile și creează genul ăla de situație în care nu ai încotro, trebuie să te așezi, îți iei popcorn și nu se știe ce film o să vezi. Evident, dacă suntem aici la Insula Iubirii, cu siguranță te aștepți ca ceea ce vei vedea în legătură cu partenerul tău să fie un material plin de surprize”, a declarat Alex Fotea, producătorul show-ului.

Rămâne de văzut dacă televizorul își va face apariția și pe insula băieților și care vor fi reacțiile acestora, dar și ale ispitelor!

CITEȘTE ȘI:

Ce a „pătimit” Narcis Bujor în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii: „Anul ăsta… am ieșit obosit!”

Claudia Ion s-a împăcat cu iubitul de la Insula iubirii? Gestul care lasă loc de interpretări

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Prințul Marco, dezvăluiri despre comportamentul „Principesei” Bianca Ghiurcă: „Am lăsat-o pe ea să mă lovească”
Prințul Marco, dezvăluiri despre comportamentul „Principesei” Bianca Ghiurcă: „Am lăsat-o pe ea să mă lovească”
A plecat de la PRO TV și a semnat cu Antena 1! În ce producție îl vei revedea pe îndrăgitul actor
A plecat de la PRO TV și a semnat cu Antena 1! În ce producție îl vei revedea pe îndrăgitul actor
Câte relații a avut Maurice Munteanu, de fapt, și care au fost cele mai dureroase două despărțiri din viața lui
Câte relații a avut Maurice Munteanu, de fapt, și care au fost cele mai dureroase două despărțiri din viața lui
Care este cea mai mare frică a lui Maurice Munteanu: „Ar fi crunt, nu vreau să ajung acolo. Mi se pare oribil”
Care este cea mai mare frică a lui Maurice Munteanu: „Ar fi crunt, nu vreau să ajung acolo. Mi se pare oribil”
Ce mesaj a publicat mama lui Rareș Cojoc de ziua nepoatei sale. Fosta soacră i-a transmis o „săgeată” Andreei Popescu?!
Ce mesaj a publicat mama lui Rareș Cojoc de ziua nepoatei sale. Fosta soacră i-a transmis o „săgeată” Andreei Popescu?!
Somonul din farfurie, hrănit cu resturi de pui! Ce ascund marii producători europeni și de ce nu afli de pe etichetă
Mediafax
Somonul din farfurie, hrănit cu resturi de pui! Ce ascund marii producători europeni și de ce nu afli de pe etichetă
Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
Gandul.ro
Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Noua Dacia Striker, comparată de britanici cu un Audi A6 Allroad la o treime din preț
Adevarul
Noua Dacia Striker, comparată de britanici cu un Audi A6 Allroad la o treime din preț
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
Digi24
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
Verdictul dur al lui Cristian Chivu în urma meciului de coșmar cu 7 goluri pe San Siro: „Sunt primul responsabil!”
Mediafax
Verdictul dur al lui Cristian Chivu în urma meciului de coșmar cu 7 goluri pe San Siro: „Sunt primul responsabil!”
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Eroină pe aeroportul din Miami! O doctoriță româncă a resuscitat un bărbat aflat în stop cardiac. Cine este Elena Sumanariu
Click.ro
Eroină pe aeroportul din Miami! O doctoriță româncă a resuscitat un bărbat aflat în stop cardiac. Cine este Elena Sumanariu
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Digi 24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Trump vede Crimeea drept teritoriu ucrainean, dar o crede înconjurată de ocean
Digi24
Trump vede Crimeea drept teritoriu ucrainean, dar o crede înconjurată de ocean
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Adio, Wi-Fi lent! Aparatul care mărește viteza e la reducere la Altex
go4it.ro
Adio, Wi-Fi lent! Aparatul care mărește viteza e la reducere la Altex
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
Gandul.ro
Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Mediafax Spania
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.