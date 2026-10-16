Claudia Ion s-a împăcat cu iubitul de la Insula iubirii? Gestul care lasă loc de interpretări

Claudia Ion a mers la Insula Iubirii împreună cu Ionuț Mocăniță. Parcursul lor în Thailanda nu a fost așa cum sperau și asta pentru că ispita-pilot, Eduard Vlădescu a făcut-o să fie „cu capul în nori”. Totuși, la revenirea în țară, concurenta și pilotul au mers pe drumuri separate, dar pare că nu pentru mult timp.

După ce Claudia Ion și Eduard Vlădescu s-au sărutat și chiar s-au iubit în baie, relația la revenirea în țară nu a mai fost la fel de lină. Apropierea dintre ei a dispărut, însă pare că nu pentru mult timp. Bărbatul dă de înțeles că încă este atras de ea și asta pentru că șatena este în prezent în vacanță în Tenerife, iar Eduard nu uită să îi dea like la fiecare postare publicată pe pagina sa de socializare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Claudia Ion s-a împăcat cu iubitul de la Insula Iubirii?

În cadrul emisiunii Insula Iubirii, Claudia Ion și Eduard Vlădescu, ispita-pilot, cum i se mai spune, au avut o strânsă legătură. Încă de la început, cei doi au socializat, au dansat, au ieșit la date-uri și s-au distrat de minune împreună. La un moment dat, partenera lui Ionuț Mocăniță se lasă purtată de val și „zboară” spre ispită fără rețineri. Cei doi se deschid unul față de celălalt, se ating tandru, se sărută și se iubesc în baie.

Numai că după filmări, Claudia și Eduard merg fiecare pe drumul său, dar apropierea încă există. Șatena se bucură de o vacanță de vis în Tenerife și împărtășește momente în mediul online. Imaginile cu ea adună numeroase aprecieri, iar printre miile de like-uri se numără și ispita-pilot. Și nu la una, două, ci la fiecare în parte. Gestul său lasă loc de interpretări, așadar nu putem să nu ne întrebăm dacă tânăra s-a împăcat cu iubitul de la Insula Iubirii sau între ei este doar o prietenie. Cert este că bărbatul nu ratează nicio postare de-a ei, semn că și el a căzut pradă tentației.

Claudia Ion i-a plătit cu aceeași monedă lui Ionuț Mocăniță?

Fie tentația a fost prea mare, iar șarmul pilotului irezistibil, fie Claudia Ion a vrut să îi plătească moneda lui Ionuț Mocăniță. Rebecca Toma, una dintre ispitele feminine din acest sezon, a dezvăluit că bărbatul nu ar fi cel mai fidel și că „o înșală de o rupe” pe șatenă.

„O înșală de o rupe. Din câte am auzit de la prietene comune, se înțelegea că el e gagicar și ea, nu că nu-l mai suportă, că ea îl iubește real, dar nu mai suportă că-i face faze și e și greu să pună punct. Dar e un prefăcut”, a spus Rebeca despre Ionuț Mocăniță.

Afirmația acesteia a stârnit reacții, însă Claudia nu părea să fie de acord la bonfire. Chiar și așa, cine știe de ce prietenă și-a mai amintit Claudia că s-a dus la apartamentul ei să șteargă mesajele cu Ionuț și s-a îndreptat către pilot.

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„O înșală de o rupe” Mocăniță pe Claudia Ion? S-a aflat adevărul despre afirmațiile ispitei Rebecca Toma de la Insula Iubirii