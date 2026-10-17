Mădălina Ghenea a petrecut în Loft până la orele dimineții și nu singură! Cu cine a dansat pe Bella Ciao?

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Mădălina Ghenea, 39 de ani, duce o viață de star. Locuința ei este pe întreaga planetă. E originară din Slatina, dar își face veacul prin New York și alte metropole ale lumii. Pentru ea, o vizită la București este acum ceva exotic, dar iată că atunci când vine știe își dorește să meargă exact acolo unde merge toată lumea bună. CANCAN.RO vă oferă imagini cu splendida Mădălina Ghenea într-o ținută provocatoare la Loft, locul de joacă al celor faimoși, bogați sau ambele.

Mădălina Ghenea a avut parte de o noapte de pomină în Clubul Loft din București. E clar, deși are la dispoziție cluburile din întreaga lume, tot aici la București se distrează cel mai bine și se simte ca acasă! Mădălina Ghenea a dansat pe Bella Ciao, ABBA, dar a ieșit din club pe la 4:00 dimineața, fredonând melodia „Vino la mine” a trupei N&D! Ce vremuri! Un hit imposibil de șters din memoria celor care au crescut cu Atomic TV! Este o dovadă că nicăieri nu e ca acasă, nicăieri nu te simți așa de bine precum te simți în compania prietenilor. Și, că vorbim de prieteni, imaginile ne arată că Mădălina a venit însoțită de o prietenă foarte bună, o blondă frumoasă, cu care a dansat și a vorbit toată noaptea în club.

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Mădălina Ghenea dansează pe Bella Ciao în Loft

Sursele CANCAN.RO spun că Mădălina a venit în România pentru o colaborare cu brandul Kultho, accesorii și bijuterii de lux. O colaborare tipică pentru Mădălina Ghenea, care e foartă atentă la brandurile cu care își asociază imaginea. La fel de atentă a fost și la petrecerea din Loft, unde a acceptat să stea de vorbă cu câteva persoane, probabil cunoștințe, care au îndrăznit să schimbe câteva cuvinte cu celebra actriță. Îmbrăcată cu o rochie neagră cu dantelă, Mădălina Ghenea a stat mai mult retrasă, fie a dansat în zona scenei, fie a stat pe un scaun înalt la bar.

Mădălina Ghenea a petrecut o noapte întreagă în Loft

Deși are o ținută destul de provocatoare, cu un decolteu mai mult decât generos, Mădălina Ghenea nu este abordată de niciun bărbat. N-a avut nimeni curaj să se bage, probabil. Sau poate e și ideea că la ce iubiți a avut Mădălina, e greu să intri în asemenea panoplie.

După ieșire din club, Mădălina este așteptată de o mașină, în care urcă împreună cu prietena blondă. În fața celebrulul local amândouă fetele fredonează „Vino la mine” a trupei N&D: „Haide, vino înapoi, să fim iar amândoi, vino la mine…”. Nu e clar la cine se gândește Mădălina Ghenea, poate la Leonardo di Caprio, sau poate chiar la fostul iubit Gerard Butler, cine știe… Cert este că Mădălina a avut mulți iubiți bogați sau celebri, însă n-a dorit să stea foarte mult timp cu niciunul dintre ei. Adevărul e că e prea frumoasă ca să se irosească pe un singur bărbat!

Mădălina Ghenea la hotel alături de o prietenă blondă

După plecarea târzie din Loft, Mădălina Ghenea sosește la Hotel Marmorosch, unde era cazată. Coboară din mașină radioasă și ne oferă un ultim zâmbet care ne amintește de vraja pe care Mădălina Ghenea o lasă mereu în urma ei.

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