Doliu în lumea fotbalului! Marian Predică a murit la 47 de ani

Doliu în lumea fotbalului! Marian Predică a murit la 47 de ani
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O partidă de fotbal din județul Argeș s-a transformat într-o tragedie. Marian Predică, fost jucător al formației CS Real Bradu, a murit la vârsta de 47 de ani, după ce i s-a făcut rău în timpul unui meci disputat duminică, 4 octombrie 2026.

Bărbatul era implicat în fotbalul județean și continua să fie prezent pe teren, în ciuda faptului că, înaintea partidei, nu s-ar fi simțit bine. Potrivit informațiilor despre incident, Marian Predică ar fi insistat să joace în partida programată în deplasare, însă starea sa de sănătate s-ar fi agravat după începerea jocului.

Marian Predică a murit!

Real Bradu avea programat un meci împotriva formației A.S. Unirea Tricolor Șerbănești, partida urmând să se dispute în comuna Suseni, din județul Argeș. Întâlnirea a început în condiții normale, însă pentru Marian Predică lucrurile aveau să ia o turnură dramatică.

La un moment dat, fotbalistul a fost nevoit să părăsească terenul după ce starea sa de sănătate s-ar fi înrăutățit. După ce a ieșit din joc, situația a părut să se stabilizeze, iar Marian Predică ar fi mers în tribună pentru a urmări restul partidei.

Nu a durat însă mult până când starea acestuia s-ar fi deteriorat din nou. Potrivit informațiilor prezentate despre tragedie, bărbatul a suferit un infarct în timp ce se afla în afara terenului.

„Suntem șocați să vă anunțăm trecerea în neființă a lui Marian Predică. O veste cutremurătoare care lasă în urmă multă tristețe și durere în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut. Fost jucător al echipei CS Real Bradu, Marian Predică va rămâne în amintirea noastră prin pasiunea pentru fotbal și prin momentele petrecute pe teren. În astfel de clipe, cuvintele sunt prea puține pentru a exprima durerea unei asemenea pierderi. Asociația Județeană de Fotbal Argeș transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, prietenilor și tuturor celor apropiați. Drum lin către cer, Marian! Vei rămâne mereu în amintirea noastră! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a spus AJF Argeș.

Echipajele medicale au intervenit, însă, în ciuda eforturilor depuse pentru salvarea sa, Marian Predică nu a mai putut fi resuscitat. Fotbalistul s-a stins din viață la doar 47 de ani, lăsând în urmă familia, prietenii și oamenii alături de care a împărțit pasiunea pentru fotbal.

Ce mesaj a transmis soția lui

Numele lui Marian Predică era cunoscut în fotbalul județean argeșean, acesta evoluând în trecut pentru CS Real Bradu. Chiar dacă anii au trecut de la perioada în care era jucător, pasiunea pentru sport a rămas prezentă în viața sa. Soția lui Marian a transmis și ea un mesaj în mediul online.

„Mi-ai rupt inima în milioane de bucăți, iubirea mea. Cum ai putut să mă lași singură?! Cum ai putut să pleci fără un cuvânt, fără să mă suni, fără să aștepți rezultatul la meci de la Ranya?! De ce, Doamne, mi-ai luat sufletul și viața mea?! Te voi iubi așa cum te-am iubit din prima clipă până când voi veni lângă tine. Știu sigur că ai un loc printre îngeri, așa cum ai fost tu pentru mine și copiii noștri! Dumnezeu să te ierte și să te așeze în dreapta Lui, pentru că acolo îți este locul, îngerul meu frumos!”, a transmis soția lui Marian Predică.

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