Acasă » Știri » Cine este românul care a făcut 700.000€ dintr-o platformă destinată adulților? ANAF l-a descoperit imediat

De: Andreea Stăncescu 30/11/2025 | 22:06
Cea mai mare sumă găsită la un bărbat câștigată din Only Fans / Sursă Foto: Arhivă Cancan.ro

ANAF a anunțat că va începe impozitarea celor care își desfășoară activitatea pe platforme destinate pentru adulți. Inspectorii fiscali au identificat un bărbat din România care a câștigat sume impresionante, după ce a făcut conținut pe OnlyFans, fără a le declara statului. Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat cât de ușor au fost urmărite tranzacțiile și astfel au fost descoperile neregulile.

În urmă cu puțin timp a fost identificat un bărbat de 49 de ani din România care a câștigat aproximativ 700.000 de euro prin OnlyFans, fără să declare veniturile. Potrivit președintelui ANAF, instituția a folosit baza de date a Uniunii Europene, unde sunt înregistrate toate plățile externe ale cetățenilor români. Ulterior, verificarea s-a făcut prin corelarea încasărilor cu datele persoanei, folosind Codul Numeric Personal.

Săptămâna trecută, ANAF a anunțat declanșarea unor controale ample vizând 103 persoane fizice care au obținut venituri din producția de conținut pe platforma OnlyFans. Cea mai mare sumă găsită până acum, mai exact 3,6 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 700.000 de euro și aparține unui bărbat de 49 de ani, situație care a atras atenția inspectorilor.

„Cum am ajuns la acesta? Foarte simplu. Am primit informații de la plățile externe, în cazul de față, încasările externe ale acestor cetățeni. Noi, prin digitalizare, avem acces la baza de date, baza de plăți a Uniunii Europene și nu numai. Există o bază de date pe care noi o accesăm și vedem acolo orice încasare, de oriunde din lumea asta pe care o face un cetățean din România. Ne-am uitat în baza de date și am constatat că un domn dintre cei de acolo, domn, precizez, a reușit să încaseze de la aceste platforme nu mai puțin de 3,6 milioane de lei”, a spus Adrian Nica.

Sursa foto: Freepik

După identificarea persoanei, ANAF a verificat dacă veniturile au fost declarate și dacă au fost plătite taxele aferente. Rezultatul a arătat că bărbatul nu raportase nicio sumă, motiv pentru care urmează să primească o decizie de impunere.

„Și pentru colegii mei a fost o reală surpriză să vadă un bărbat că a încasat cea mai mare sumă de la această platformă. Ne-am uitat apoi pe codul lui numeric personal, că poate omul s-a gândit să declare. Am constatat că nu a declarat taxele. Cu ocazia aceasta îi facem impunere”, a precizat șeful ANAF.

ANAF a finalizat primul set de verificări privind veniturile obținute pe platforme precum OnlyFans, vizând 103 persoane, iar alte aproape 390 urmează să fie analizate. În acest prim lot au fost identificate sume nedeclarate de aproximativ 64 de milioane de lei. Președintele ANAF spune că industria trebuie să respecte obligațiile fiscale ca orice alt domeniu și a confirmat că taxele pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt în prezent de circa 6%, însă instituția va propune modificări legislative.

