Furt de zeci de mii de lei de la o bătrână. Cum s-au deghizat bărbații care au păcălit-o

De: Andreea Stăncescu 30/11/2025 | 20:22
Un caz șocant a ajuns în atenția polițiștilor brașoveni, după ce doi bărbați au păcălit o vârstnică și au furat o sumă considerabilă de bani din locuința acesteia, mințind că sunt angajați la o firmă de gaze. 

Doi bărbați, unul din București și unul din Reșița au intrat în locuința unei femei vârstnice din Brașov, prezentându-se fals ca angajați ai unei companii de gaze naturale, și au furat zeci de mii de lei. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor brașoveni după ce, la începutul lunii noiembrie, o femeie de 98 de ani a sesizat că a rămas fără o sumă considerabilă de bani din locuință.

Ancheta a relevat că, pe 11 noiembrie, persoanele necunoscute au profitat de neatenția victimei și i-au sustras aproximativ 35.000 de lei și 1.200 de euro, depozitați într-un dulap. Ca urmare a verificărilor și investigațiilor complexe, polițiștii au reușit să identifice suspecții: un bărbat de 44 de ani din București și unul de 40 de ani din Reșița, județul Caraș-Severin.

Pe 29 noiembrie, polițiștii brașoveni au efectuat două percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate mai multe bunuri, inclusiv un autoturism folosit în activitatea infracțională. Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, iar pe 30 noiembrie au fost emise mandate de arestare preventivă pe numele lor.

„Aceasta a semnalat politiştilor că, la data de 11 noiembrie a.c, persoane necunoscute s-au prezentat la adresa sa de domiciliu, iar sub pretextul efectuării unor verificări specifice ale instalaţiei de gaz, ar fi profitat de neatenţia sa şi i-ar fi sustras suma de 35.000 lei şi 1200 de euro, pe care o avea depozitată într-un dulap. Faţă de cele constatate, poliţiştii au efectuat verificări şi investigaţii complexe, care au condus la identificarea persoanelor bănuite de comiterea faptei, fiind vorba de un barbat de 44 de ani din municipiul Bucureşti şi un altul, de 40 de ani, din municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin”, informează Poliţia Braşov.

