Acasă » Știri » Mihai Stoica a ținut post negru. Care sunt pericolele la care te expui dacă nu mănânci 7 zile, conform nutriționiștilor

Mihai Stoica a ținut post negru. Care sunt pericolele la care te expui dacă nu mănânci 7 zile, conform nutriționiștilor

De: Denisa Crăciun 18/03/2026 | 14:53
Ce a pățit Mihai Stoica după ce a ținut post negru

Mihai Stoica a ținut post negru. Asta înseamnă că nu a mâncat nimic timp de șapte zile. În urma acestui post, oficialul FCSB, Mihai Stoica, a avut parte de probleme de sănătate. Specialiștii trag un semnal de alarmă cu privire la lipsa alimentației pe o durată mai lungă. 

Paștele se apropie cu pași repezi. Ca în fiecare an, credincioșii țin post. În ultimul timp, tot mai multe persoane publice au dezvăluit că nu se abat de la acest ritual. Oamenii mai curajoși țin post negru care presupune să nu consume mâncare timp de mai multe zile.

Teodora Stoica, fiica lui Mihai Stoica, a povestit că ea și tatăl ei au ținut post negru. El a ajuns la performanța de șapte zile, însă a ajuns să aibă probleme din punct de vedere al sănătății. Nutriționiștii au explicat de ce nu este bine să ținem post aspru.

Mihai Stoica, probleme după 7 zile de post negru

Teodora Stoica a povestit recent despre postul negru, un obicei pe care mulți dintre credincioși îl țin cu rigurozitate. Ea a declarat că a rezistat doar cinci zile, iar tatăl ei, Mihai Stoica, a ținut șapte zile post negru. În urma acestor zile în care nu a mâncat nimic, organismul lui nu a rezistat și a cedat. Teodora a mărturisit că este foarte periculos, mai ales că Mihai a suferit o atrofiere a mușchilor. Cu toate acestea, ea a mai spus că tatăl ei ține destul de des post, de trei ori pe an, iar ea doar o singură dată.

Tata a ținut șapte zile post negru ultima dată, dar a zis și el că a fost puțin cam prea mult pentru corp. Nu de alta, dar ți se atrofiază și mușchii! E destul de periculos! A recunoscut și el că cinci zile ar fi ideal să ții post negru, dar nu de multe ori pe an. El ține cam de trei ori pe an, eu doar o dată pe an.La femei e mai important să facem asta și în funcție de ciclul menstrual. Asta e, la noi e ceva mai complicat, a explicat Teodora.

De asemenea, nutriționiștii avertizează oamenii că un post aspru poate avea efecte negative asupra organismului. Cei care au deja probleme de sănătate este bine să evite acest ritual.

În timpurile de acum, nu toate persoanele pot ține astfel de post și recomand celor cu afecțiuni tiroidiene și diabet să își păstreze echilibrul între dorință și putință și să consulte medicul specialist în această direcție, a spus nutriționista Codruța Pantelimon.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
