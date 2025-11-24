Acasă » Altceva Podcast » Cu ce probleme s-a confruntat Mihai Stoica, după ce a ținut post cu apă timp de 7 zile: ”N-am rezistat!”

Cu ce probleme s-a confruntat Mihai Stoica, după ce a ținut post cu apă timp de 7 zile: ”N-am rezistat!”

De: Mirela Loșniță 24/11/2025 | 17:06
Cu ce probleme s-a confruntat Mihai Stoica, după ce a ținut post cu apă timp de 7 zile: ”N-am rezistat!”

Mihai Stoica, dezvăluiri incredibile despre stările prin care a trecut în timpul unui post cu apă de 7 zile. Oficialul lui FCSB a mărturisit că nu a întâmpinat dificultăți, dar că a avut de suferit abia după ce a finalizat acest post. Cu ce probleme s-a confruntat Mihai Stoica – vedeți în rândurile de mai jos!

Mihai Stoica, în vârstă de 60 de ani, are un regim strict, iar recent a avut parte de o nouă provocare. Oficialul celor de la FCSB a hotărât să nu mai mănânce nimic timp de 7 zile și să consume doar apă. Meme Stoica a vorbit deschis despre perioada de 160 de ore în care nu a mâncat nimic și a dezvăluit cu ce probleme s-a confruntat după aceste zile.

Cum a făcut față Mihai Stoica postului cu apă timp de 7 zile

Meme Stoica este foarte atent la regimul alimentar, iar rezultatele se văd în condiția sa fizică. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat ce a mâncat în această perioadă și cum a revenit treptat la alimentația obișnuită după încheierea postului.

„N-am avut niciun fel de problemă. A durat 160 de ore. După a fost puțin mai complicat, am trei nopți la rând în care nu prea am dormit. Am dormit foarte puțin. (n.r. – 160 de ore în care nu ai băut decât apă?) Apă și, dimineața și seara, am luat câte 7 grame de electroliți, sare de fapt. Mi-a recomandat o prietenă foarte bună din copilărie, care locuiește în Luxemburg. Ea a fost mentorul nostru, al Teodorei și al meu, în schimbarea asta majoră pe care am făcut-o în viețile noastre. Făcuse ea cu 6 zile și a zis să iau și electroliți că e foarte bine. Zero calorii, doar electroliți. Eu am avut o schemă, în fast. Dimineață beau un litru și jumătate de apă plată, după care, după-amiaza, când începe să se activeze senzația de foame, îi dau cu apă minerală, cu gaz. Are minerale și creează senzația de sațietate. Asta era cina”, a declarat Mihai Stoica.

O nouă taxă pe facturile de întreținere ale locatarilor din România. Sunt generate scumpiri în lanț la energia electrică și termică
O nouă taxă pe facturile de întreținere ale locatarilor din România. Sunt generate...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

După ce a întrerupt acest post, oficialul lui FCSB s-a confruntat cu o mare problemă: somnul.

„Am făcut acest lucru în condițiile în care am fost activ, acesta e secretul, nu cumva să ai o zi în care să fii letargic. Începi să te gândești mai mult la mâncare. Când întrerupi fastingul, e foarte important cum o faci. Unii care au făcut îmi recomandau să nu mănânc în primele 2-3 zile mâncare solidă. N-am rezistat. Am mâncat o supă de legume, apoi o supă de legume plus legume fierte. Doar că, am nimerit când din cuptor ieșea o tavă de covrigi bio. Și am zis, ce se poate întâmpla dacă mânânc un covrig? Cred că am mâncat un covrig într-o oră. Am mestecat până s-a făcut lichid și n-am pățit absolut nimic. Doar că am făcut o greșeală, am băut după aceea 500 de mililitri de suc de mere și cred că glicemia a spart plafonul. N-am dormit, iar când ești privat de somn ai probleme chiar foarte mari. După meciul cu Petrolul am dormit foarte prost, m-am și enervat foarte tare. Duminică m-am dus la slujbă, dar eram puțin cam… Nu există să nu merg la slujbă”, a mai spus Mihai Stoica.

Șir de ghinioane pentru Teodora Stoica! Ce a putut păți fiica lui Meme: „Nu e ziua mea clar”

Teodora, fiica lui Meme Stoica de la FCSB, în lacrimi pe internet: „Să-i mulţumiţi lui Dumnezeu”

Tags:
Iți recomandăm
Care vor fi zodiile-vedetă din 26 ianuarie 2026 încolo. Camelia Pătrășcanu: „Berbecii și Vărsătorii simt mai intens”
Altceva Podcast
Care vor fi zodiile-vedetă din 26 ianuarie 2026 încolo. Camelia Pătrășcanu: „Berbecii și Vărsătorii simt mai intens”
Adriana Bahmuțeanu, strigăt de durere în mediul online: „Am surmenaj, burnout, depresie funcțională”
Știri
Adriana Bahmuțeanu, strigăt de durere în mediul online: „Am surmenaj, burnout, depresie funcțională”
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun...
Horoscop 25 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII își rezolvă problemele de familie
Gandul.ro
Horoscop 25 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII își rezolvă problemele de familie
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre psihicul uman
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre...
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
Click.ro
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de...
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Horoscop 25 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII își rezolvă problemele de familie
Gandul.ro
Horoscop 25 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII își rezolvă problemele de familie
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Singurele declarații ale Dacianei Sârbu despre iubitul-barman: „Mi-am asumat și îmi asum asta”
Singurele declarații ale Dacianei Sârbu despre iubitul-barman: „Mi-am asumat și îmi asum asta”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila: ”Au sărit geamurile. Am zis că e bombardament!”
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila: ”Au sărit geamurile. Am zis că e bombardament!”
(P) Mărirea sânilor cu implanturi: ce tip de silicon să alegi și de ce?
(P) Mărirea sânilor cu implanturi: ce tip de silicon să alegi și de ce?
(P) Înregistrarea domeniului .RO și găzduire performantă – Pașii esențiali pentru a construi ...
(P) Înregistrarea domeniului .RO și găzduire performantă – Pașii esențiali pentru a construi un site de succes
Prima victorie în instanță pentru Iustin Petrescu! Decizia magistraților este definitivă
Prima victorie în instanță pentru Iustin Petrescu! Decizia magistraților este definitivă
Vezi toate știrile
×