Cu ce probleme s-a confruntat Mihai Stoica, după ce a ținut post cu apă timp de 7 zile: ”N-am rezistat!”

Mihai Stoica, dezvăluiri incredibile despre stările prin care a trecut în timpul unui post cu apă de 7 zile. Oficialul lui FCSB a mărturisit că nu a întâmpinat dificultăți, dar că a avut de suferit abia după ce a finalizat acest post. Cu ce probleme s-a confruntat Mihai Stoica – vedeți în rândurile de mai jos!

Mihai Stoica, în vârstă de 60 de ani, are un regim strict, iar recent a avut parte de o nouă provocare. Oficialul celor de la FCSB a hotărât să nu mai mănânce nimic timp de 7 zile și să consume doar apă. Meme Stoica a vorbit deschis despre perioada de 160 de ore în care nu a mâncat nimic și a dezvăluit cu ce probleme s-a confruntat după aceste zile.

Cum a făcut față Mihai Stoica postului cu apă timp de 7 zile

Meme Stoica este foarte atent la regimul alimentar, iar rezultatele se văd în condiția sa fizică. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a explicat ce a mâncat în această perioadă și cum a revenit treptat la alimentația obișnuită după încheierea postului.

„N-am avut niciun fel de problemă. A durat 160 de ore. După a fost puțin mai complicat, am trei nopți la rând în care nu prea am dormit. Am dormit foarte puțin. (n.r. – 160 de ore în care nu ai băut decât apă?) Apă și, dimineața și seara, am luat câte 7 grame de electroliți, sare de fapt. Mi-a recomandat o prietenă foarte bună din copilărie, care locuiește în Luxemburg. Ea a fost mentorul nostru, al Teodorei și al meu, în schimbarea asta majoră pe care am făcut-o în viețile noastre. Făcuse ea cu 6 zile și a zis să iau și electroliți că e foarte bine. Zero calorii, doar electroliți. Eu am avut o schemă, în fast. Dimineață beau un litru și jumătate de apă plată, după care, după-amiaza, când începe să se activeze senzația de foame, îi dau cu apă minerală, cu gaz. Are minerale și creează senzația de sațietate. Asta era cina”, a declarat Mihai Stoica.

După ce a întrerupt acest post, oficialul lui FCSB s-a confruntat cu o mare problemă: somnul.

„Am făcut acest lucru în condițiile în care am fost activ, acesta e secretul, nu cumva să ai o zi în care să fii letargic. Începi să te gândești mai mult la mâncare. Când întrerupi fastingul, e foarte important cum o faci. Unii care au făcut îmi recomandau să nu mănânc în primele 2-3 zile mâncare solidă. N-am rezistat. Am mâncat o supă de legume, apoi o supă de legume plus legume fierte. Doar că, am nimerit când din cuptor ieșea o tavă de covrigi bio. Și am zis, ce se poate întâmpla dacă mânânc un covrig? Cred că am mâncat un covrig într-o oră. Am mestecat până s-a făcut lichid și n-am pățit absolut nimic. Doar că am făcut o greșeală, am băut după aceea 500 de mililitri de suc de mere și cred că glicemia a spart plafonul. N-am dormit, iar când ești privat de somn ai probleme chiar foarte mari. După meciul cu Petrolul am dormit foarte prost, m-am și enervat foarte tare. Duminică m-am dus la slujbă, dar eram puțin cam… Nu există să nu merg la slujbă”, a mai spus Mihai Stoica.

