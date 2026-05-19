Aris Eram, primire ostilă la Antena 1, după eliminarea din Survivor: ”Să te retragi din emisiunea asta”

Aris Eram a fost eliminat din emisiunea Survivor. Imediat ce s-a întors acasă, acesta a revenit și la matinalul Neatza cu Răzvan și Dani. Colegii l-au primit pe Aris, însă nu cu brațele deschise, așa cum probabil se aștepta. Fanii au observat și au reacționat rapid.

Aris Eram a părăsit competiția Survivor după 19 săptămâni. El s-a duelat cu Lucian Popa, însă fiul Andreei Esca nu s-a descurcat atât de bine la probă și a fost nevoit să iasă din concurs. Imediat după difuzarea momentului, tânărul s-a întors la activitatea sa principală și a fost prezent în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani.

Colegii s-au bucurat de revenire, însă pare că nu a fost întâmpinat cu căldură și asta pentru că s-au făcut multe glume pe seama lui. Fanii emisiunii au sesizat imediat și spun că glumele sunt cam dese la adresa lui, iar un internaut l-a sfătuit pe Aris chiar să se retragă.

Aris Eram a fost plecat în Republica Dominicană, acolo unde a participat la Survivor România, așadar a lipsit motivat de la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani. Ei bine, drumul său în competiție s-a încheiat, astfel că după 19 etape lungi și provocatoare s-a întors în România. De asemenea, a revenit și în platoul matinalului, iar potrivit internauților, echipa nu l-ar fi primit cu brațele deschise.

Fanii au sesizat imediat ostilitatea cu care a fost întâmpinat. Mai precis, mulți spun că se fac prea multe glume la adresa lui, care nu își iau rostul. Chiar un comentariu de la ultima postare de pe rețelele de socializare a tânărului, arată că Aris ar trebui să se retragă din emisiune chiar din acest motiv. În plus, internauta care a lăsat mesajul în felicită pe fiul Andreei Esca pentru parcursul său.

Poate ar trebui sa iei in calcul sa te retragi din emisiunea asta… Mie mi se pare ca te cam iau toti „peste picior” și nu meriți. Esti prea bun și cu mult prea mult bun simț pentru genul ala de „caterincă” pe care il fac ei acolo. Parerea mea! Te admir pentru cum esti, te-am susținut până la capat in Survoivor si mi-a parut extrem de rău că ai ieșit. Meritai sa ramai pana in finală. 🤗, arată comentariul lăsat pe Instagram.

