Aris Eram a spus adevărul despre relația cu Bianca, de la Survivor. S-au întâlnit și după emisiune

Aris Eram a ajuns din nou în centrul atenției după ce, invitat la „Neatza cu Răzvan şi Dani”, a fost pus să lămurească relația pe care a avut-o cu Bianca Stoica, colega lui de la Survivor.

Momentul a stârnit imediat reacții, mai ales că prezentatorii au insistat cu întrebări directe, iar Aris nu s-a ferit să răspundă pe șleau, păstrând exact stilul lui spontan.

Aris Eram a spus adevărul despre relația cu Bianca, de la Survivor

Totul a pornit de la întrebarea lui Radu Bucălae, care l-a provocat fără ocol:

„Fii sincer, te-ai pupat cu cineva 5 luni?”

Aris a răspuns imediat, fără să încerce să îndulcească situația:

„Dacă m-am pupat cu cineva… Ascultă-mă un pic, suntem acolo, suntem nespălați, suntem nespălați, n-avem unde să ne facem… Normal că răspunsul la întrebarea asta este că da.”

Declarația a surprins, dar a și confirmat că atmosfera din competiție, presiunea și izolarea pot crea legături neașteptate între concurenți.

S-au întâlnit și după emisiune

Discuția a continuat cu Ramona Olaru, care a vrut să afle ce s a întâmplat între el și Bianca după ce s au întors în țară.

„După ce ai oferit din mâncarea ta individei și v-ați întâlnit, răsplata care a fost, Aris? Când aţi ajuns in ţară”, l-a întrebat ea, făcând trimitere la momentele de apropiere dintre cei doi în timpul filmărilor.

Aris a clarificat imediat situația și a ținut să sublinieze că lucrurile nu au mers mai departe decât s-a văzut pe ecran:

„Este o fată foarte drăguță, i-a plăcut foarte mult de mine şi am avut o relație de prietenie”.

Răspunsurile lui au fost ferme și au lăsat impresia că nu există o poveste ascunsă, ci doar o simpatie firească născută într-un context extrem. De altfel, Aris a repetat că între el și Bianca Stoica nu a existat o relație romantică după întoarcerea în țară, ci doar o prietenie care s a format în condițiile dure ale competiției.

CITEŞTE ŞI: Cele 5 cuvinte care i-au distrus toate speranțele la o relație. Ce i-a șoptit Aris la ureche Biancăi, după ce a fost eliminat de la Survivor

Motivul real pentru care Aris Eram a fost eliminat de la Survivor. De ce a fost trimis acasă fiul Andreei Esca, de fapt