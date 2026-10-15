Doctoriță de la UPU Alexandria, prinsă băută la volan înainte de gardă. A făcut accident în timp ce se îndrepta spre serviciu

Doctoriță de la UPU Alexandria, prinsă băută la volan înainte de gardă. A făcut accident în timp ce se îndrepta spre serviciu
Foto: ImpactNews24
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Un incident rutier petrecut în municipiul Alexandria a atras atenția după ce o doctoriță de la Spitalul Județean de Urgență din localitate a fost implicată într-o coliziune chiar în dimineața în care trebuia să ajungă la serviciu. Medicul Mirela Mirea se îndrepta spre Unitatea de Primiri Urgențe, unde urma să preia garda, însă deplasarea s-a încheiat într-o intersecție, în urma unui accident în care au fost implicate două autovehicule.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, polițiștii chemați la fața locului au constatat că unul dintre conducătorii auto ar fi pătruns în intersecție fără să respecte indicatorul STOP. În urma verificărilor, oamenii legii au supus ambii șoferi testării cu aparatul etilotest, iar rezultatul obținut în cazul cadrului medical a ridicat suspiciuni serioase.

Cum s-a produs accidentul din Alexandria

Evenimentul rutier s-a petrecut la intersecția străzilor 1 Mai și Alexandru Ghica din municipiul Alexandria, județul Teleorman. Medicul Mirela Mirea se afla la volanul autoturismului personal și se deplasa către spital, unde era programată să intre de gardă la Unitatea de Primiri Urgențe.

Conform informațiilor publicate de presa locală, mașina condusă de doctoriță a intrat în coliziune cu o autoutilitară după ce aceasta nu ar fi acordat prioritate și nu ar fi respectat semnul de oprire obligatorie. Împrejurările exacte în care s-a produs impactul urmează să fie stabilite în cadrul verificărilor efectuate de autorități.

Deși accidentul a implicat două vehicule, consecințele au fost limitate la pagube materiale. Nici medicul, nici conducătorul autoutilitarei nu au suferit răni în urma coliziunii, potrivit relatărilor din presa locală.

Situația a devenit însă mai complicată după sosirea polițiștilor rutieri, care au început să verifice circumstanțele producerii evenimentului și identitatea persoanei aflate la volanul autoturismului în momentul impactului.

Un alt episod relatat în legătură cu acest caz s-ar fi petrecut după accident, când la fața locului a ajuns și soțul doctoriței. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, bărbatul ar fi încercat să își asume responsabilitatea pentru producerea evenimentului rutier.

Acesta ar fi încercat, de asemenea, să îl convingă pe celălalt conducător auto să nu prezinte situația în forma reală în fața autorităților. Printre motivele invocate s-ar fi numărat faptul că soția sa lucra ca medic la Unitatea de Primiri Urgențe și trebuia să ajungă la spital pentru a prelua garda.

Rezultatul etilotestului a indicat 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat

Testarea efectuată de polițiști a evidențiat o diferență importantă între rezultatele celor doi conducători auto. În cazul șoferului autoutilitarei, aparatul a indicat o valoare de zero, în timp ce pentru medicul Mirela Mirea a fost înregistrată o concentrație de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Valoarea indicată de etilotest a determinat continuarea procedurilor legale. Cadrul medical a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge, necesare stabilirii exacte a alcoolemiei.

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