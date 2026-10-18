„Casa răzbunării”, lată de doar 1,4 metri, ascunde o poveste uimitoare. La ce preț a fost scoasă la vânzare în 2026

O proprietate neobișnuită din Seattle atrage atenția prin dimensiunile sale ieșite din comun și printr-o istorie care a stârnit curiozitatea oamenilor timp de aproape un secol. Clădirea, cunoscută drept „Casa răzbunării”, are o lățime de numai 1,4 metri și este însoțită de o legendă potrivit căreia ar fi fost construită de o femeie care voia să-i blocheze priveliștea fostului soț, după un divorț dificil.

Construcția datează din 1925, iar povestea transmisă de-a lungul timpului vorbește despre un partaj în urma căruia femeia ar fi rămas cu o fâșie îngustă de teren, în timp ce fostul partener ar fi păstrat locuința principală. În loc să renunțe la ideea de a avea propria casă, aceasta ar fi folosit bucata de pământ pentru a ridica o clădire care să-i obtureze bărbatului priveliștea.

Cât costă proprietatea în prezent

Povestea nu a fost confirmată în toate detaliile, însă a contribuit la notorietatea proprietății. Emily Cangie, care a cumpărat imobilul în 2019, a prezentat locuința într-un tur video realizat în 2023 alături de creatoarea de conținut Kirsten Dirksen.

Fosta proprietară a sugerat și o altă perspectivă asupra istoriei clădirii, amintind că, în urmă cu un secol, femeile se confruntau cu obstacole atunci când încercau să dețină proprietăți în nume propriu.

Deși exteriorul pare să ofere foarte puțin spațiu, interiorul a fost amenajat astfel încât să includă bucătărie, zone de zi și două băi. Organizarea inteligentă permite folosirea eficientă a fiecărei porțiuni disponibile.

Proprietatea a fost scoasă la vânzare în mai 2026, pentru 799.000 de dolari, și a fost cumpărată în iulie pentru 745.000 de dolari. Astfel, clădirea care ar fi pornit de la o poveste de familie complicată a devenit o proprietate valoroasă, apreciată pentru caracterul său neobișnuit.

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