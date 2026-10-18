„Casa răzbunării”, lată de doar 1,4 metri, ascunde o poveste uimitoare. La ce preț a fost scoasă la vânzare în 2026

„Casa răzbunării”, lată de doar 1,4 metri, ascunde o poveste uimitoare. La ce preț a fost scoasă la vânzare în 2026
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Cât costă casa de doar 1,4 metri / Sursa foto: Captură Youtube Kirsten Dirksen
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O proprietate neobișnuită din Seattle atrage atenția prin dimensiunile sale ieșite din comun și printr-o istorie care a stârnit curiozitatea oamenilor timp de aproape un secol. Clădirea, cunoscută drept „Casa răzbunării”, are o lățime de numai 1,4 metri și este însoțită de o legendă potrivit căreia ar fi fost construită de o femeie care voia să-i blocheze priveliștea fostului soț, după un divorț dificil.

Construcția datează din 1925, iar povestea transmisă de-a lungul timpului vorbește despre un partaj în urma căruia femeia ar fi rămas cu o fâșie îngustă de teren, în timp ce fostul partener ar fi păstrat locuința principală. În loc să renunțe la ideea de a avea propria casă, aceasta ar fi folosit bucata de pământ pentru a ridica o clădire care să-i obtureze bărbatului priveliștea.

Cât costă proprietatea în prezent

Povestea nu a fost confirmată în toate detaliile, însă a contribuit la notorietatea proprietății. Emily Cangie, care a cumpărat imobilul în 2019, a prezentat locuința într-un tur video realizat în 2023 alături de creatoarea de conținut Kirsten Dirksen.

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7 poze

Fosta proprietară a sugerat și o altă perspectivă asupra istoriei clădirii, amintind că, în urmă cu un secol, femeile se confruntau cu obstacole atunci când încercau să dețină proprietăți în nume propriu.

Sursa foto: Captură Youtube Kirsten Dirksen

Deși exteriorul pare să ofere foarte puțin spațiu, interiorul a fost amenajat astfel încât să includă bucătărie, zone de zi și două băi. Organizarea inteligentă permite folosirea eficientă a fiecărei porțiuni disponibile.

Proprietatea a fost scoasă la vânzare în mai 2026, pentru 799.000 de dolari, și a fost cumpărată în iulie pentru 745.000 de dolari. Astfel, clădirea care ar fi pornit de la o poveste de familie complicată a devenit o proprietate valoroasă, apreciată pentru caracterul său neobișnuit.

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