O casă de 80 mp se vinde cu doar 8.000 de euro! Țara în care poți deveni proprietar cu bani puțini

În ultima perioadă, să fii proprietar este din ce în ce mai greu. Prețurile imobilelor sunt inamicul numărul 1, însă există și excepții. O casă de 80 mp se vinde cu doar 8.000 de euro. Locuința nu se află în România, ci în Serbia.

O locuință din Aleksandrovo, lângă Zrejanin, Serbia, a fost scoasă la vânzare cu doar 8.000 de euro. Aceasta dispune de trei camere și o baie, iar lucrările de tencuială și izolație exterioară au fost efectuate. Cu toate acestea, pentru a putea fi locuibilă, viitorii proprietari trebuie să facă ceva investiții. În plus, casa nu este momentan racordată la rețeaua electrică, ceea ce înseamnă un cost suplimentar.

O casă din Serbia se vinde cu doar 8.000 de euro

Proprietatea din Serbia este una dintre cele mai bune opțiuni pentru cei care își doresc să cumprere o casă la un preț mic. Totuși, aceștia trebuie să ia în calcul investițiile pe care e necesar să le facă pentru a putea locui acolo.

Pe lângă racordarea la rețeaua electrică, viitorii cumpărători mai sunt nevoiți doar să amenajeze locuința după bunul plac. Așadar, piața imobiliară din Serbia pare mai ofertantă decât cea din România.

Altă locuință la preț mic în Serbia

În timp ce costurile în România sunt colosale, în Serbia unele sunt destul de avantajoase. Locuința de 8.000 de euro nu este singurul exemplu. În comuna Sokobanja, a fost scoasă la vânzare o casă de 40 de mp, cu trei camere și o parcelă generoasă de teren. Aceasta costă nici mai mult, nici mai puțin de 15.000 de euro.

Este situată în apropiere de celebra stațiune balneară Jošanica, într-o zonă liniștită, la marginea localității, oferind astfel aer curat și intimitate. De asemenea, locuința este o construcție tradițională și necesită renovări, însă încăperile din interior pot fi amenajate drept dormitoare, living și bucătărie.

Cât costă un apartament în România

În România, prețurile sunt în continuă creștere. Cele mai scumpe locuințe sunt în Cluj-Napoca, acolo unde apartamentele cu trei camere ajung la 235.000 de euro. Locul doi îl ocupă Brașovul, unde prețurile depășesc 161.000 de euro.

În Capitală, costurile au mai scăzut în prima jumătate a acestui an, astfel că viitorii proprietari trebuie să ofere în jur de 152.000 de euro. La polul opus, în Reșița există cele mai mici prețuri. Un apartament cu trei camere poate fi cumpărat cu aproximativ 71.500 de euro.

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