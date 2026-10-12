Ariana Grande s-ar putea răzgândi în privința retragerii din viața publică? Ce ar determina-o să revină în lumina reflectoarelor

Ariana Grande s-ar putea răzgândi în privința retragerii din viața publică? Ce ar determina-o să revină în lumina reflectoarelor
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Sursa foto: Profimedia
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Ariana Grande ar putea reveni asupra deciziei de a se retrage temporar din viața publică, la numai câteva săptămâni după încheierea turneului „Eternal Sunshine”. Deși artista anunțase că își dorește o pauză de la aparițiile publice, proiectele profesionale pe care le are în desfășurare ar putea determina o schimbare de planuri.

Ariana Grande, în vârstă de 33 de ani, anunțase în august că intenționează să se retragă pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, după încheierea turneului său mondial, pe 1 septembrie.

Decizia venea într-un moment în care cântăreața se confrunta cu numeroase comentarii și speculații în mediul online referitoare la aspectul său fizic.

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Potrivit RadarOnline, o sursă apropiată situației a susținut că artista va continua să se ocupe de angajamentele sale comerciale pe durata pauzei.

Ariana Grande ar putea reveni pentru promovarea unui nou film

Unul dintre proiectele importante ale artistei este comedia „Focker-in-Law”, în care joacă alături de Robert De Niro, Ben Stiller și Blythe Danner.

Producția, care continuă seria cinematografică începută cu „Meet the Parents”, urmează să ajungă în cinematografe în perioada Zilei Recunoștinței, la sfârșitul lunii noiembrie.

Potrivit sursei citate, studioul ar putea avea nevoie de participarea Arianei Grande la campania de promovare, inclusiv prin interviuri și apariții în emisiuni de televiziune.

Deocamdată, însă, nu există o confirmare oficială că artista și-a modificat planurile sau că va participa la aceste activități.

Sursa foto: Profimedia

De ce anunțase Ariana Grande că se retrage din viața publică

La începutul lunii august, reprezentanții cântăreței au anunțat că aceasta intenționează să ia o pauză după încheierea turneului „Eternal Sunshine”.

„Așteaptă cu nerăbdare să încheie turneul într-o notă pozitivă, sănătoasă și fericită, iar apoi să ia o pauză binemeritată de la activitățile și aparițiile publice, care au dus la o examinare publică nesfârșită și constantă”, a transmis atunci un reprezentant al artistei.

Anunțul a venit după ce videoclipul piesei „Petal”, lansat în iulie, provocase numeroase reacții legate de aspectul fizic al cântăreței.

Tot în august, Ariana Grande a renunțat la participarea la spectacolul „Sunday in the Park With George”, care urma să fie montat în 2027 în West End, la Londra, alături de Jonathan Bailey.

Sursa foto: Profimedia

Artista a ținut însă să clarifice că decizia de a lua o pauză nu fusese determinată de comentariile negative din mediul online.

„Anunțul făcut ieri nu a fost o decizie reactivă sau impulsivă. Este ceva ce hotărâsem și plănuisem în liniște de multă vreme”, le-a spus Ariana Grande fanilor, în timpul unui concert susținut la Chicago.

Turneul „Eternal Sunshine” s-a încheiat pe 1 septembrie, la Londra. De atunci, Ariana Grande și-a redus aparițiile publice.

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