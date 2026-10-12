Tavi Colen a vorbit deschis despre cea mai mare greșeală a sa! Detaliile pe care puțini le știau

Tavi Colen a făcut dezvăluiri sincere despre felul în care gestionează conflictele și relațiile cu oamenii din jur, în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță. Artistul a vorbit deschis despre una dintre slăbiciunile sale, recunoscând că îi este aproape imposibil să rămână supărat pe cineva pentru o perioadă lungă de timp.

Cu toate acestea, există câteva excepții pe care nu le poate trece cu vederea, persoane despre care spune că i-au provocat răni atât de profunde încât nu își mai dorește să aibă vreodată vreo legătură cu ele.

Tavi Colen a vorbit deschis despre cea mai mare greșeală a sa

Întrebat care sunt punctele sale vulnerabile, Tavi Colen a mărturisit că nu este genul de om care să poarte ranchiună. Artistul susține că, în majoritatea situațiilor, reușește să depășească rapid tensiunile și neînțelegerile, indiferent de natura lor. Totuși, există câțiva oameni din trecutul său față de care a ales să păstreze definitiv distanța.

„Am și niște slăbiciuni, ca să fiu foarte sincer, nu pot să stau supărat pe cineva. Dacă rămân supărat, sunt doar doi sau trei oameni din viața mea pe care am rămas supărat și pe care nu mai vreau să-i văd niciodată în viața mea, pentru că mi-au făcut atât de mult rău încât e inuman că s-au gândit să-mi facă așa ceva, e grav, adică e pe viață. În restul vieții mele nu pot să stau supărat. nu simt supărare. Dacă mă lași două minute după ce ne ciondănim, mi-a trecut, îmi trece, trec peste. Nu am fost niciodată niciodată așa serios”, a declarat Tavi Colen.

În timpul discuției, artistul a explicat și că această filosofie de viață a fost transformată într-o regulă clară în relația sa cu Emma. Cei doi au stabilit că nu se vor culca niciodată certați sau separați în urma unui conflict. Decizia a venit după un episod tensionat din trecutul relației lor, care i-a făcut să realizeze că este mai important să găsească rapid o cale de împăcare decât să lase neînțelegerile să se prelungească.

Relația dintre Tavi Colen și Emma durează de peste 17 ani, iar cei doi au demonstrat în repetate rânduri că stabilitatea și comunicarea sunt printre valorile care îi țin împreună.

Povestea lor de dragoste a ajuns într-un nou capitol anul trecut, când au avut parte de o cununie religioasă organizată într-un context neașteptat, în cadrul unei petreceri desfășurate în curtea unei case.

Detaliile pe care puțini le știau

Invitată la același podcast, Emma a ales să vorbească despre unul dintre cele mai mari regrete din viața sa. Partenera artistului a transmis un mesaj emoționant despre importanța relației cu părinții și despre timpul petrecut alături de cei dragi. Aceasta a mărturisit că, dacă ar putea întoarce timpul înapoi, ar lua alte decizii atunci când vine vorba despre perioada petrecută alături de familie.

„Cei care aveți o mamă care vă sună, nimic nu e mai important”, a spus ea.

Emma a continuat și a dezvăluit că regretă faptul că a plecat prea devreme din casa părinților, considerând că ar fi trebuit să profite mai mult de acei ani petrecuți împreună cu ei.

„Eu regret că am plecat atât de devreme de lângă ai mei. Dacă aș putea să dau timpul înapoi aș mai prelungi puțin perioada în care am stat lângă ei”, a spus partenera lui Tavi Colen.

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