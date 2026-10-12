Tavi Colen a vorbit deschis despre cea mai mare greșeală a sa! Detaliile pe care puțini le știau

Tavi Colen a vorbit deschis despre cea mai mare greșeală a sa! Detaliile pe care puțini le știau
Galerie Foto 5
Tavi Colen. Foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Tavi Colen a făcut dezvăluiri sincere despre felul în care gestionează conflictele și relațiile cu oamenii din jur, în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță. Artistul a vorbit deschis despre una dintre slăbiciunile sale, recunoscând că îi este aproape imposibil să rămână supărat pe cineva pentru o perioadă lungă de timp.

Cu toate acestea, există câteva excepții pe care nu le poate trece cu vederea, persoane despre care spune că i-au provocat răni atât de profunde încât nu își mai dorește să aibă vreodată vreo legătură cu ele.

Tavi Colen a vorbit deschis despre cea mai mare greșeală a sa

Întrebat care sunt punctele sale vulnerabile, Tavi Colen a mărturisit că nu este genul de om care să poarte ranchiună. Artistul susține că, în majoritatea situațiilor, reușește să depășească rapid tensiunile și neînțelegerile, indiferent de natura lor. Totuși, există câțiva oameni din trecutul său față de care a ales să păstreze definitiv distanța.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

„Am și niște slăbiciuni, ca să fiu foarte sincer, nu pot să stau supărat pe cineva. Dacă rămân supărat, sunt doar doi sau trei oameni din viața mea pe care am rămas supărat și pe care nu mai vreau să-i văd niciodată în viața mea, pentru că mi-au făcut atât de mult rău încât e inuman că s-au gândit să-mi facă așa ceva, e grav, adică e pe viață.

În restul vieții mele nu pot să stau supărat. nu simt supărare. Dacă mă lași două minute după ce ne ciondănim, mi-a trecut, îmi trece, trec peste. Nu am fost niciodată niciodată așa serios”, a declarat Tavi Colen.

În timpul discuției, artistul a explicat și că această filosofie de viață a fost transformată într-o regulă clară în relația sa cu Emma. Cei doi au stabilit că nu se vor culca niciodată certați sau separați în urma unui conflict. Decizia a venit după un episod tensionat din trecutul relației lor, care i-a făcut să realizeze că este mai important să găsească rapid o cale de împăcare decât să lase neînțelegerile să se prelungească.

Relația dintre Tavi Colen și Emma durează de peste 17 ani, iar cei doi au demonstrat în repetate rânduri că stabilitatea și comunicarea sunt printre valorile care îi țin împreună.

Tavi Colen și Emma Ștefan/ sursă foto: social media

Povestea lor de dragoste a ajuns într-un nou capitol anul trecut, când au avut parte de o cununie religioasă organizată într-un context neașteptat, în cadrul unei petreceri desfășurate în curtea unei case.

Detaliile pe care puțini le știau

Invitată la același podcast, Emma a ales să vorbească despre unul dintre cele mai mari regrete din viața sa. Partenera artistului a transmis un mesaj emoționant despre importanța relației cu părinții și despre timpul petrecut alături de cei dragi. Aceasta a mărturisit că, dacă ar putea întoarce timpul înapoi, ar lua alte decizii atunci când vine vorba despre perioada petrecută alături de familie.

„Cei care aveți o mamă care vă sună, nimic nu e mai important”, a spus ea.

Emma a continuat și a dezvăluit că regretă faptul că a plecat prea devreme din casa părinților, considerând că ar fi trebuit să profite mai mult de acei ani petrecuți împreună cu ei.

„Eu regret că am plecat atât de devreme de lângă ai mei. Dacă aș putea să dau timpul înapoi aș mai prelungi puțin perioada în care am stat lângă ei”, a spus partenera lui Tavi Colen.

CITEŞTE ŞI: Tavi Colen și Emma de la ZU s-au căsătorit civil în mare secret, după 16 ani de relație: ”Universul nostru!”

Gabriela Cristea și Tavi Colen au avut o relație?! Ce spune artistul: „E prima dată când…”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Gabriela Cristea poartă hainele fiicei sale! Cum a reacționat Tavi Clonda când a văzut-o
Gabriela Cristea poartă hainele fiicei sale! Cum a reacționat Tavi Clonda când a văzut-o
Irina Fodor a spus lucrurilor pe nume! Cum sunt, de fapt, cazări­le de la filmările emisiunii
Irina Fodor a spus lucrurilor pe nume! Cum sunt, de fapt, cazări­le de la filmările emisiunii
Andrușca şi Bianca Ghirucă, apariție neașteptată după Insula Iubirii. Ispita şi principesa au luat masa împreună
Andrușca şi Bianca Ghirucă, apariție neașteptată după Insula Iubirii. Ispita şi principesa au luat masa împreună
Florin Salam, de urgență la spital după concert! Artistul susține că ar fi fost otrăvit: „Am crezut că e finalul”
Florin Salam, de urgență la spital după concert! Artistul susține că ar fi fost otrăvit: „Am crezut că e finalul”
Claudia Pătrășcanu, copleșită de probleme? Strigătul de disperare al vedetei a atras atenția tuturor
Claudia Pătrășcanu, copleșită de probleme? Strigătul de disperare al vedetei a atras atenția tuturor
Pariuri pe victoria lui Călin Georgescu. „Șterg conversația, vă recomand să faceți la fel”. Mesajul descoperit de procurori
Mediafax
Pariuri pe victoria lui Călin Georgescu. „Șterg conversația, vă recomand să faceți la fel”. Mesajul descoperit de procurori
Stenograme din dosarul de influențare a alegerilor în favoarea lui Georgescu, de către Bogdan Peșchir. „BogPR” s-ar fi oferit voluntar să îl ajute pe Georgescu în campanie. A pronunțat și numele lui Simion în interceptări. „Eu nu vreau sa câștig / Vreau să câștige țara
Gandul.ro
Stenograme din dosarul de influențare a alegerilor în favoarea lui Georgescu, de către Bogdan Peșchir. „BogPR” s-ar fi oferit voluntar să îl ajute pe Georgescu în campanie. A pronunțat și numele lui Simion în interceptări. „Eu nu vreau sa câștig / Vreau să câștige țara
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Kate Middleton și prințesa Charlotte au renunțat la mașina oficială și au mers cu metroul, la o ieșire mamă-fiică în Londra
Adevarul
Kate Middleton și prințesa Charlotte au renunțat la mașina oficială și au mers cu metroul, la o ieșire mamă-fiică în Londra
„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a plătit un milion de dolari pentru campania lui Călin Georgescu
Digi24
„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a plătit un milion de dolari pentru campania lui Călin Georgescu
Sfârșitul lumii, programat pentru 13 noiembrie 2026? Ce au descoperit oamenii de știință în urmă cu 66 de ani
Mediafax
Sfârșitul lumii, programat pentru 13 noiembrie 2026? Ce au descoperit oamenii de știință în urmă cu 66 de ani
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Prosport.ro
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Raluka, scene halucinante în aeroport: „Stăm și așteptăm să apară șurubelnița”
Click.ro
Raluka, scene halucinante în aeroport: „Stăm și așteptăm să apară șurubelnița”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
Digi24
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Promotor.ro
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Stenograme din dosarul de influențare a alegerilor în favoarea lui Georgescu, de către Bogdan Peșchir. „BogPR” s-ar fi oferit voluntar să îl ajute pe Georgescu în campanie. A pronunțat și numele lui Simion în interceptări. „Eu nu vreau sa câștig / Vreau să câștige țara
Gandul.ro
Stenograme din dosarul de influențare a alegerilor în favoarea lui Georgescu, de către Bogdan Peșchir. „BogPR” s-ar fi oferit voluntar să îl ajute pe Georgescu în campanie. A pronunțat și numele lui Simion în interceptări. „Eu nu vreau sa câștig / Vreau să câștige țara
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Mediafax Italia
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Mediafax Spania
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.