Gabriela Cristea poartă hainele fiicei sale! Cum a reacționat Tavi Clonda când a văzut-o

Gabriela Cristea
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Gabriela Cristea a atras atenția urmăritorilor săi din mediul online după ce a publicat un clip în care apare purtând jacheta uneia dintre fiicele sale. Imaginile au stârnit reacții din partea fanilor, mai ales că piesa vestimentară îi vine surprinzător de bine fostei prezentatoare TV, care a ales să împărtășească momentul într-o manieră relaxată și autentică.

Retrasă de o perioadă din televiziune, Gabriela Cristea și-a concentrat atenția asupra proiectelor personale și a vieții de familie. Vedeta se bucură de timpul petrecut alături de soțul său, Tavi Clonda, și de cele două fiice ale lor, aspect pe care îl reflectă frecvent și în postările de pe rețelele sociale.

Gabriela Cristea poartă hainele fiicei sale

De această dată, Gabriela Cristea și-a surprins urmăritorii după ce a îmbrăcat jacheta fiicei sale și s-a filmat purtând-o. Apariția a devenit rapid subiect de discuție în mediul online, mulți observând că articolul vestimentar îi vine perfect. Momentul a fost primit cu interes de comunitatea sa online, care urmărește constant fragmente din viața personală a fostei prezentatoare.

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Nu este pentru prima dată când Gabriela Cristea își împărtășește amintirile sau momentele de familie cu publicul. Recent, vedeta a revenit asupra unei perioade importante din adolescența sa, după ce a primit de la un urmăritor o fotografie veche realizată în anul 1993, la concursul Miss Adolescența.

Imaginea i-a trezit numeroase amintiri și a determinat-o să transmită un mesaj emoționant pe rețelele sociale, în care a vorbit despre experiența trăită atunci și despre bucuria de a revedea chipurile colegelor de la acea vreme.

„1993, la Miss Adolescența, alături de colegele mele de atunci. Ce zâmbete, ce coafuri și câtă emoție într-o singură fotografie! Îi mulțumesc urmăritorului care mi-a trimis-o. M-am bucurat tare să revăd chipurile acestea și să-mi amintesc de noi, așa cum eram atunci”, a scris Gabriela Cristea în mesajul publicat pe rețelele sociale.

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