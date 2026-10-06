Cum arăta Gabriela Cristea în adolescență. Imagine rară cu fosta prezentatoare TV

Cum arăta Gabriela Cristea în adolescență. Imagine rară cu fosta prezentatoare TV
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Cum arăta Gabriela Cristea în adolescență /Foto: Instagram
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Gabriela Cristea a fost cuprinsă recent de nostalgie. Vedeta a dat peste un articol despre ea din vremea când era doar o adolescentă. A participat la concursul Miss Adolescența ’92, a impresionat publicul și a apărut și în ziar. Articolul a făcut-o pe vedetă să își amintească de acea perioadă, de visurile pe care le avea atunci, dar și să realizeze cât de mult s-a schimbat de atunci.

Recent, Gabriela Cristea și-a surprins fanii din mediul online. Soția lui Tavi Clonda a redescoperit un articol vechi, de la începutul anilor ’90, ce o avea în prim plan. Puțini sunt cei care știu că aceasta a cochetat și cu lumea modellingului, participând la concursul Miss Adolescența ’92.

Titlul articolului pe care vedeta l-a redescoperit este: „În căutarea unui prieten, Gabi Cristea se dezvăluie: «Ador să vorbesc la telefon»” și vorbește despre adolescenta Gabriela Cristea, care la acea vreme nu îndrăznea să se gândească la faptul că o să devină o persoană publică, urmărită de atât de mulți fani.

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Cum arăta Gabriela Cristea în adolescență

Gabriela Cristea a publicat pagina de ziar în mediul online, iar fanii au fost surprinși să vadă cum arăta aceasta în adolescență. Deși fotografia este alb-negru, cum se practica la acea vreme, se pot distinge foarte clar zâmbetul larg al adolescentei Gabriela Cristea și ochii pătrunzători.

Gabriela Cristea, în adolescență /Foto: Instagram

Articolul din ziar este din perioada în care vedeta era elevă în clasa a XII-a la Liceul de Coregrafie din București și își făcea planuri pentru viitor. Aceasta își dorea să urmeze Institutul de Teatru, secția Coregrafie, și își căuta un iubit care nu trebuia să fie foarte frumos, dar care trebuia să fie extrem de înțelegător.

Articolul a emoționat-o pe Gabriela Cristea și a făcut-o să se gândească la distanța dintre fata din fotografia veche și viața pe care o are astăzi.

„1993… și când mă gândesc cât de puțin îmi dădeam voie să visez. Am recitit articolul și m-a emoționat cât de puține lucruri îmi doream atunci. Pentru mine, cea de atunci, chiar și acelea păreau greu de atins. Când pornești de foarte jos, ajungi să-ți măsori până și visurile, să nu cumva să ceri prea mult de la viață.

Habar n-aveam că Dumnezeu avea să-mi dea vânt în aripi. Eu încercam să-mi găsesc un drum, fără să bănuiesc unde avea să mă ducă. Abia acum, văzând fotografia, am simțit cât de mare este distanța dintre începutul meu și viața pe care o am astăzi.

Anii de muncă, încercările, oamenii care au crezut în mine, mult zbucium, familia mea… Le trăiești pe rând și uneori uiți să te minunezi de tot ce s-a adunat. Articolul acesta mi-a amintit de unde am plecat. Și m-a făcut să-I mulțumesc lui Dumnezeu că viața mea a ajuns mult dincolo de cât îndrăzneam eu să visez”, a spus Gabriela Cristea.

 

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Foto: Instagram

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