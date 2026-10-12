Diddy, transportat de urgență la spital din închisoare! Ce a pățit rapperul în spatele gratiilor

Cântărețul și fostul producător muzical Sean „Diddy” Combs a fost transportat de urgență la o unitate spitalicească din afara penitenciarului federal Fort Dix din New Jersey, pentru a primi îngrijiri în urma unei leziuni la nivelul capului.

Conform informațiilor apărute în presa internațională, transferul temporar a avut loc sâmbătă dimineața, în jurul orei 01:00, iar deținutul a fost readus în cadrul complexului penitenciar înainte de răsăritul soarelui. Cauzele exacte ale accidentării și gravitatea stării de sănătate a artistului în vârstă de 56 de ani nu au fost deocamdată clarificate de autorități sau de reprezentanții săi.

Diddy, transportat de urgență la spital din închisoare

Incidentul survine pe fondul unei perioade marcate de numeroase controverse în cadrul instituției de detenție în care își execută pedeapsa de 50 de luni de închisoare, primită în 2025 pentru infracțiuni legate de prostituție.

În precedentele luni de detenție, numele mogulului a fost menționat în anchete interne după o presupusă altercație cu un alt deținut, dar și în urma unor măsuri disciplinare prin care a fost mutat într-o secție de supraveghere specială.

Investigațiile și mărturiile apărute public indică posibile încălcări ale regulamentului penitenciar, printre care utilizarea unor dispozitive electronice introduse ilegal, accesul la băuturi alcoolice și remunerarea altor deținuți pentru servicii personale.

Deși condamnarea inițială prevedea eliberarea în luna mai 2028, termenul executării pedepsei pentru fostul patron Bad Boy Records a fost recalculat recent, fiind devansat pentru data de 21 ianuarie 2028.

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