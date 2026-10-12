Ultimele clipe ale Mariei Săceanu, românca ucisă în Anglia! De ce se învinovățește verișoara ei

Maria Săceanu avea 24 de ani și locuia în Anglia. Ea a fost ucisă de un student britanic la științe criminalistice. Acum apar noi detalii în acest caz cu privire la ultimele sale clipe.

Ies noi detalii la suprafață în cazul tinerei de 24 de ani. Aceasta își dorea să devină mamă, iar verișoara ei a explicat că ultima conversație a avut loc chiar în seara în care a avut loc tragedia. Pe de altă parte, femeia se învinovățește că nu i-a mai răspuns ulterior la apel. Maria a fost ucisă de Benjamin Day, un student britanic la științe criminalistice, pasionat de serialul „Dexter”. Potrivit anchetatorilor, tânărul ar fi pus totul la punct.

Ultimele clipe ale Mariei Săceanu, românca ucisă în Anglia

Maria Săceanu a locuit o perioadă la Londra, iar apoi s-a mutat la Tividale, în comitatul West Midlands. Verișoara tinerei a mărturisit că a vorbit cu ea chiar în seara în care a fost ucisă.

De asemenea, a spus că încă nu poate accepta realitatea. În plus, durerea a fost atât de mare pentru ea, încât nu a putut participa la înmormântare.

„Regret din tot sufletul că nu i-am răspuns la ultimul telefon. Mi-aș fi dorit să fie aici, să-mi cunoască bebelușul. Aș da orice să pot întoarce timpul și să-i salvez viața. Nu am putut să accept că a murit. Nici măcar nu am mers la înmormântarea ei și nu știu dacă voi avea vreodată puterea să-i vizitez mormântul. O parte din mine refuză în continuare să creadă că tot ce s-a întâmplat este real”, a spus verișoara Mariei Săceanu pentru DailyMail.

Maria își dorea să devină mamă

Verișoara româncei a mai explicat că victima își dorea să devină mamă, a descris-o ca fiind un om cu suflet bun și apropiată de cei din jur. Totodată, femeia nu a vorbit despre meseria Mariei, însă a precizat că asta nu o va mai aduce înapoi. Cât despre Benjamin, ruda tinerei speră să plătească pentru fapta sa.

„Voia să trăiască, să aibă o familie și să devină mamă. Era o fată extraordinară, una la un milion. Îi iubea pe toți cei din jurul ei, iar noi o iubeam la fel de mult. Avea un suflet bun și se punea mereu pe ultimul loc, dacă știa că astfel le putea face bine celor dragi. Indiferent din ce își câștiga existența, era problema ei. Ceea ce contează este că un om i-a luat viața. Vreau să trăiască și să sufere în fiecare an al vieții sale. Să nu aibă nicio clipă de liniște, să fie bântuit de regrete”, a mai adăugat femeia.

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S-a aflat identitatea româncei ucisă de studentul obsedat de serialul „Dexter”. Maria avea 24 de ani