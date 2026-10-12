„Îmi explodează inima de fericire!” Olivia Culpo a adus pe lume un băiețel. Cum l-au numit vedeta și Christian McCaffrey

Olivia Culpo și soțul ei, Christian McCaffrey, au devenit părinți pentru a doua oară, la puțin peste un an de la venirea pe lume a primului lor copil. Fostul model, în vârstă de 34 de ani, și celebrul jucător de fotbal american, în vârstă de 30 de ani, au anunțat pe 10 octombrie 2026 că familia lor s-a mărit cu un băiețel, născut pe 29 septembrie. Cei doi, căsătoriți din 2024, mai au împreună o fetiță, Colette, în vârstă de 14 luni, care apare și ea în fotografiile emoționante publicate de părinți.

Olivia Culpo și Christian McCaffrey au devenit părinți de băiat. Ce nume au ales

Potrivit PEOPLE, Olivia Culpo și Christian McCaffrey au împărtășit vestea nașterii celui de-al doilea copil printr-o postare comună pe Instagram, publicată sâmbătă, 10 octombrie. Cei doi au dezvăluit că băiețelul lor s-a născut pe 29 septembrie și că au ales pentru el numele Roman Augustus McCaffrey.

„Roman Augustus McCaffrey”, a scris Olivia Culpo în descrierea postării, alături de o serie de fotografii alb-negru realizate la spital, în timpul nașterii și în momentele petrecute alături de nou-născut.

În imagini, modelul apare împreună cu soțul ei, care i-a fost alături în timpul nașterii, dar și cu fiica lor, Colette, care își întâlnește frățiorul. O altă fotografie o surprinde pe Olivia Culpo într-o grădină, ținându-l în brațe pe Roman, în timp ce fetița se află lângă ea.

Fericirea vedetei a fost exprimată și într-un mesaj publicat pe Instagram Stories, unde a scris: „Îmi explodează inima de fericire”.

A rămas însărcinată la numai câteva luni după prima naștere

Olivia Culpo și Christian McCaffrey au anunțat că așteaptă al doilea copil în luna mai 2026, chiar în ziua în care modelul a împlinit 34 de ani. Vestea a venit la aproximativ nouă luni după nașterea fiicei lor, Colette, și a fost prezentată drept unul dintre cele mai frumoase cadouri de aniversare.

„Cel mai frumos cadou de ziua mea. Bebelușul numărul doi vine în curând”, a scris atunci vedeta, într-o postare comună cu soțul ei.

Fotografiile care au însoțit anunțul îi arătau pe cei doi la un picnic, împreună cu fetița lor și cu Oliver, câinele familiei. Pe pătura de picnic erau așezate și imagini de la ecografie, prin care cuplul confirma că urmează să devină din nou părinți.

Ulterior, Olivia Culpo și Christian McCaffrey au publicat și un videoclip în care au arătat momentul în care au aflat rezultatul testului de sarcină, precum și reacțiile membrilor familiei după ce au primit vestea.

În primele secvențe ale înregistrării, cei doi așteaptă emoționați rezultatul testului, iar Christian McCaffrey este cel care confirmă vestea.

„Ești însărcinată!”, exclamă jucătorul echipei San Francisco 49ers, înainte ca videoclipul să continue cu imaginile în care cuplul le spune apropiaților că familia se va mări.

Prima lor fetiță, Colette, s-a născut în vara anului 2025

Olivia Culpo și Christian McCaffrey au devenit părinți pentru prima dată în iulie 2025, când s-a născut fiica lor, Colette. Și atunci, cei doi au ales să anunțe evenimentul printr-o postare comună pe Instagram, însoțită de fotografii alb-negru realizate imediat după naștere.

La scurt timp, Olivia Culpo a publicat și imagini color din ziua în care a adus-o pe lume pe fetiță, vorbind deschis despre emoțiile puternice pe care le-a trăit.

Vedeta a descris nașterea drept „cea mai înfricoșătoare și, în același timp, cea mai plină de satisfacții dintre toate experiențele”, mărturisind astfel că bucuria maternității a venit la pachet cu momente de teamă și vulnerabilitate.

Acum, la numai 14 luni de la venirea pe lume a lui Colette, familia Culpo-McCaffrey sărbătorește nașterea celui de-al doilea copil, iar imaginile publicate arată că fetița a fost prezentă la primele momente petrecute împreună cu frățiorul ei.

Olivia Culpo a recunoscut că se temea că maternitatea îi va afecta cariera

Deși se bucură de viața de familie, Olivia Culpo a vorbit în trecut și despre provocările pe care le presupune maternitatea, în special pentru o femeie care își dorește să rămână activă profesional.

În octombrie 2025, în cadrul podcastului „The Squeeze”, vedeta a mărturisit că inițial s-a temut că venirea pe lume a primului copil îi va schimba radical cariera și posibilitățile de a continua să lucreze.

„Există cu siguranță o schimbare. Indiferent dacă îți dorești sau nu să se întâmple, ai pe cineva care depinde fizic de tine. Așa că nu am de gând să îndulcesc realitatea. Da, este înfricoșător”, a explicat Olivia Culpo.

Modelul a recunoscut că responsabilitățile de mamă au obligat-o să își reevalueze prioritățile, mai ales în condițiile în care își dorește să păstreze un echilibru între viața profesională și cea personală.

Christian McCaffrey, sprijinul vedetei în noua viață de familie

Olivia Culpo a subliniat că sprijinul primit din partea soțului ei, Christian McCaffrey, a avut un rol esențial în adaptarea la viața de mamă și în încercarea de a continua să lucreze.

„Sunt atât de recunoscătoare că îl am pe soțul meu, pentru că eu continui să lucrez și fac tot ce îmi stă în putere să îmi păstrez activitatea profesională. Sunt foarte fericită pentru oportunitățile pe care le am”, a explicat vedeta.

Ea a recunoscut însă că, odată cu venirea pe lume a unui copil, motivațiile personale se schimbă și că nu ar mai putea privi cariera în același fel în care o făcea înainte de a deveni mamă.

„Să presupunem că toate aceste oportunități ar dispărea. Aș mai avea aceeași capacitate, ca acum 10, 12, 15 sau 20 de ani, să îmi regăsesc acea motivație puternică, atunci când există cineva care are cu adevărat nevoie de mine, adică bebelușul meu? Nu”, a spus Olivia Culpo.

Vedeta a adăugat că, indiferent de oportunitățile profesionale care ar putea apărea, copilul ei va rămâne întotdeauna pe primul loc.

„Și mi-aș alege copilul de zece ori din zece, evident”, a declarat ea.

Familia Olivia Culpo-Christian McCaffrey s-a mărit la doi ani de la nuntă

Olivia Culpo și Christian McCaffrey s-au căsătorit în 2024, iar în numai doi ani au devenit părinții a doi copii. Relația lor a intrat într-o nouă etapă odată cu nașterea fiicei Colette, în iulie 2025, iar venirea pe lume a lui Roman Augustus, în septembrie 2026, marchează un nou moment important pentru familie.

La 34 de ani, Olivia Culpo se bucură de experiența maternității pentru a doua oară, în timp ce Christian McCaffrey, unul dintre numele cunoscute ale fotbalului american, își împarte viața între cariera sportivă și responsabilitățile de tată.

Anunțul făcut pe 10 octombrie, însoțit de fotografiile de familie și de mesajul emoționant al vedetei, confirmă că cei doi traversează o perioadă deosebită, în care familia a devenit una dintre cele mai importante priorități ale lor.

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